7 tours panoramiques en bord de Meuse, de Namur à Hastière: découvrez le projet en vidéo

"C’est vraiment un très beau projet et le potentiel touristique est évident. Cela permettrait aussi d’unir les sept entités de la Haute Meuse dans un projet commun", intervient Simon Bultot, le bourgmestre d’Hastière. "Mais je pose la question que tous les autres collègues se posent: combien ça va nous coûter ?"

Anne Barzin, échevine de la Ville de Namur, est sur la même longueur d’ondes. "Oui, c’est un beau projet. Mais peut-on évaluer le montant de l’investissement ? Ou en tout cas donner une fourchette ?"

Michel Monhonval n’écarte pas la variable financière d’un revers de la main. "Ce sera entre 500 et 850 000 € par tour", situe l’ingénieur.

"L’idéal serait de lancer une étude de faisabilité. Si les sept bourgmestres en ont la volonté, ils peuvent solliciter le BEP pour la réaliser", suggère Jean-Louis Close, vieux routier des grands projets publics.

La piste est empruntée par Michel Monhonval, le porteur du projet. "À l’issue de la rencontre, j’ai également demandé aux bourgmestres et échevins présents de me remettre une liste de cinq ou six sites idéaux pour implanter la tour dans leur commune", détaille le Wépionnais. "Ces sites, on les départagera en fonction de critères comme la qualité de la vue sur la Meuse, la facilité d’accès…"

Sur base de cette liste finale des sept sites retenus, le BEP sera sollicité pour l’étude de faisabilité. "Le coût est évalué à 2 000 € par site à étudier", précise encore Michel Monhonval. "Ce ne serait pas un frein financier pour les Communes." Le septuagénaire rêve de voir se concrétiser les premières réalisations en 2026. Mais d’autres voient déjà plus loin. "Pourquoi ne pas mettre dans le coup Givet ou encore Charleville (aussi des filles de Meuse) ? Si on les embarque, on peut aussi obtenir des fonds européens", glisse l’un des participants à cette réunion de mise en route.

La sécurité des lieux retenus, l’accès aux PMR, des pistes pour réduire les coûts… Les thèmes de discussion ne manquent pas et ne seront pas épuisés en un seul rassemblement. "Se réunir, c’est un bon début. Travailler ensemble, c’est la clé de la réussite", conclut Michel Monhonval. Toujours bon de prendre un peu de hauteur.