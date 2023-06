Namur: le bourgmestre Prévot interdit le spectacle de Dieudonné prévu ce vendredi

Le bourgmestre a pris connaissance de l’intention qu’a Dieudonné de se produire avec son spectacle Foutu pour foutu ce vendredi 23 juin à Namur, dans un endroit à ce stade non précisé. Or, considère-t-il, "les représentations données par monsieur Dieudonné M’Bala M’Bala, en raison de leur contenu, constituent un risque réel de trouble à l’ordre public". Et comme les conditions d’organisation (lieu, nombre de spectateurs…) sont tenues secrètes, les autorités sont dans l’impossibilité de prévoir un encadrement adéquat.