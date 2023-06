Tentative de meurtre rue Rogier à Namur: le prévenu va-t-il porter le chapeau?

Ce n’est pas son choix de fringues qui est lui reproché, heureusement mais les actes posés, vers une heure du matin.

Tout le monde a visiblement bien bu. "Je n’ai bu que deux Guinness, j’étais normal", tempère le prévenu.

La victime, un autre compatriote guinéen, explique que, quand il est sorti du café, Mohamed était en conversation téléphonique, le portable à l’oreille. Ce dernier se serait plaint du bruit que faisaient les autres fêtards. Le ton serait rapidement monté. On accuse ainsi Mohamed d’avoir sorti un couteau et de l’avoir planté dans le dos de son rival. "La plaie est d’une profondeur de six centimètres", relève le représentant du ministère public qui retient la tentative d’homicide. Un autre participant à la soirée sera également touché à la main. Le prévenu est décrit comme quelqu’un qui semble vouloir se mêler d’un peu tout au sein de sa communauté. C’est finalement une peine de 37 mois de prison qui est retenue par le parquet qui regrette le manque absolu de prise de conscience.

Un "justicier" dans sa communauté

Du côté de la défense, on a une lecture bien différente du dossier. Pour Me Velle, avocate de Mohamed, rien ne permet d’établir que son client est bel et bien l’auteur des deux coups de couteau. Dans une première description, on parle d’un homme avec une barbe. Et ça ne correspond pas au prévenu. Le conseil de la défense relève une série de bizarreries, voire même de contradictions, entre les différents témoignages. Bref, pour elle, ça ne tient pas trop la route. Et sans certitude, c’est l’acquittement qui s’imposera, estime Me Velle.

En cours d’audience, Mohamed exposera aussi sa vision des choses. "Dans ma communauté (guinéenne) , il y a des choses qui ne me plaisent pas", avance cet homme de 37 ans. "J’essaye de tirer les jeunes en dehors de tout ça. Alors, évidemment, je pense que je gêne." Et donc, certains se ligueraient pour créer de gros soucis à ce justicier de la rue Rogier. "C’est tout juste s’il ne parle pas d’un complot d’État", ironise le représentant du ministère public. Mais c’est bien le tribunal correctionnel qui aura le dernier mot dans son jugement annoncé le 18 septembre.