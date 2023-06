Ce jour-là, ce Jemeppois de 26 ans, roule sur l’autoroute, entre Bruxelles et Namur, en compagnie de sa petite amie. Celle-ci est enceinte.

À un moment, l’imprévisible conducteur décide de s’arrêter sur la bande d’urgence. "Je ne me sentais pas bien", justifie-t-il. Mais il bloque aussi une ambulance qui tente de se frayer un chemin dans le trafic visiblement intense. "Je pensais que c’était la police, j’ai eu peur", commente le prévenu.

Pour une raison totalement incompréhensible, le Jemeppois entame un chassé-croisé avec les deux véhicules de secours en pleine intervention d’urgence. "A bord de l’ambulance, il y avait un patient qui venait de faire un infarctus", relève le représentant du ministère public. "Vous l’avez bloqué, l’issue aurait pu être tragique. Heureusement, il a finalement pu être sauvé. Sinon, ce ne serait pas terminé devant le tribunal correctionnel mais autre part." En clair, devant la cour d’assises.

Dans ses manœuvres très dangereuses, Angello a même essayé de pousser l’ambulance contre la berme centrale.

Assez rapidement, il sera pris en chasse par les véhicules de police. "Il forcera des barrages à deux reprises." Il sera enfin neutralisé dans la région andennaise. Mais là encore, l’intervention sera compliquée. Le forcené restait à l’intérieur de sa voiture, les portières verrouillées. Les policiers devront briser sa vitre pour l’arrêter.

Dans l’auto, on retrouvera du cannabis. Par ailleurs, l’immatriculation du véhicule était falsifiée et le conducteur était en défaut d’assurance.

La liste est donc assez longue et le parquet réquiert finalement une peine de trois ans de prison.

"Je ne veux plus conduire"

Les faits sont graves, Me Guttadauria, l’avocat d’Angello, ne le conteste pas. Mais il revient sur le contexte. "Son ancienne amie venait de le quitter. Il avait surtout très peur de ne pas revoir son petit garçon", développe le défenseur. "A ce moment-là, il était vraiment au fond du trou", décrit l’avocat qui fait aussi état de la personnalité bipolaire du prévenu. Pour toutes ces raisons, la défense sollicite la clémence du tribunal. Peine de travail, déclaration de culpabilité ou sursis: voilà les pistes sollicitées par l’avocat d’Angello.

"Je n’ai plus de permis et je ne veux plus conduire", intervient le jeune homme, tentant de rassurer tout le monde quant à d’éventuelles nouvelles "performances" sur les routes. La ligne d’arrivée, ce sera le 18 septembre, date du jugement.