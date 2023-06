Namur : un spectacle gratuit sur la place d’Armes, mardi après-midi, donnera la parole aux "oubliés du numérique"

Le pitch de ce spectacle qui voit les analphabètes perdre des droits mais garder l’humour ? "Au départ, il y a un drôle de bourgmestre et une drôle de machine, la QQR ID. Et, avec elle, la promesse de lendemains qui chantent. En ce jour d’inauguration, le bourgmestre se veut confiant. Grâce à ce nouveau guichet, tous les services de la ville seront désormais accessibles en un seul clic. Le discours est convaincant, mais quand le premier citoyen, pas trop lettré et un rien foutraque, se lance, la démonstration part vite en dérapage… non contrôlé."

Dans la conception de ce projet, l’écriture a été collective et s’est basée sur des situations vécues (prendre un rendez-vous médical, payer une facture, renouveler un abonnement de transport…) et jouées avec les apprenants. Ces journées de rencontres préparatoires ont réuni une soixantaine de personnes de tout âge et de toute origine qui ont raconté leurs déboires quotidiens face aux ordinateurs et services en ligne.

Des difficultés que le numérique n’aide pas

Le public aura l’occasion d’entendre les témoignages de personnes en difficulté de lecture, qui suivent une formation en alphabétisation et vivent au quotidien des situations compliquées suite à la fermeture des guichets. C’est un enjeu démocratique, insiste Lire et écrire, un adulte sur dix, en Belgique, souffre de ces difficultés que les usages numériques n’aident pas puisqu’ils sont largement liés à une maîtrise de l’écrit. "Dans la pratique, certaines alternatives existent mais sont presque inaccessibles: guichets éloignés et ouverts quelques heures par semaine, uniquement disponibles sous rendez-vous (qu’il faut prendre en ligne, d’ailleurs). Ou des services téléphoniques totalement saturés. Ou encore le canal papier, qui suppose des surcoûts et des délais de pénalité.", précise encore l’association.

D’autres associations rejoindront cette action militante dont les deux représentations auront lieu, ce mardi, à 13h et 14 h 30, sur la place d’Armes. Spectacle gratuit pour un questionnement que les acteurs espèrent. payant.

namur.lire-et-ecrire.be