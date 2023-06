Namur à croquer durant tout un week-end, avec des Urban Sketchers venus de toutes la Belgique et au-delà

Le décor à livre ouvert

Namur, comme beaucoup d’autres villes du globe, possède ainsi son chapitre, acquis à cette passion, et proposant à ses membres des points de rendez-vous et de rencontres, çà et là dans la ville, ou des excursions un peu plus loin. Chaque observateur-créateur possède sa personnalité, son ressenti et son regard, poussant ou non son croquis, et c’est ainsi que les visions artistiques s’enrichissent autour d’un même paysage, naturel ou urbanisé.

©Julien Englebert

Pour aller plus loin, Benoît Lacroix, urban sketcher namurois en chef et professeur à l’académie des Beaux-Arts, a eu l’idée de concocter un événement d’ampleur dans sa ville de cœur. En trouvant une place dans le programme officiel de la communauté mondiale des Urban Sketchers.

"Urban Sketchers International organise chaque année un symposium mondial, explique Benoît. Cette année, plutôt que d’inciter les sketchers à brûler du kérosène pour traverser la planète et rejoindre le symposium à Oakland en Nouvelle-Zélande, ils ont proposé de diminuer la voilure et d’encourager 5 rencontres régionales en 2023, sur plusieurs continents. Plein d’organisations ont postulé et cinq villes, dont Namur, ont été choisies et ont reçu un subside."

©Serge Dehaes

Après Florence en Italie et Itu au Brésil et avant Columbus en Ohio et Johannesbourg en Afrique du Sud, Namur sera au centre des attentions. "La chaîne Instagram des USK international (283 000 abonnés) sera entièrement consacrée à Namur les 8 et 9 juillet."

Le folklore, immanquable

Les sept membres de l’équipe organisatrice, bénéficiant du sponsoring de la Ville et de la Province, entre autres, ont ainsi mis un programme attractif qui fera la part belle aux incontournables du folklore et aux lieux emblématiques namurois mais proposera également des activités spéciales. Et des surprises, pour ce qui sera le premier événement du genre en Wallonie depuis 4-5 ans. Mais la demande est là. "Nous avions fixé la limite à 150 participants, finalement nous l’avons mise à 200, continue Benoît. Il y aura des Néerlandais, des Français, quelques Allemands et Luxembourgeois, quelques dizaines de Flamands dont certains verront Namur pour la 1re fois. Et même une Irlandaise qui a déjà vécu en Belgique. "

Parmi les points de chute déjà annoncés, avec des jauges plus ou moins réduites, notons-en quelques-uns. Le samedi matin, de 10 h 30 à 12 h, les participants pourront assister à une répétition des échasseurs en costumes et avec tambours. De 14h à 15 h, ce sera au tour des 40 Molons de se donner en concert près de la chaire des menteries. Ensuite, visite de l’ancien Mont-de-Piété, bâtiment de l’actuelle académie des Beaux-Arts.

©Benoi Lacroix

Dimanche, la brocante de Jambes avec vue sur la citadelle accueillera les sketchers tandis que la base nautique The Flow accueillera pour l’occasion les old timers des Vieux Volants Namurois. L’après-midi, les participants ne pourront pas être partout, entre une croisière sur la Sambre et divers moments à la citadelle: la reconstitution d’un combat médiéval (par la Malemort), la visite du château des Comtes ou celle de la galerie de Boufflers.

Durant tout le week-end, le centre névralgique de l’événement sera au Delta et des balades dessinées dans la ville seront organisées en compagnie de sept artistes références invités qui seront également en démonstration: la Néerlandaise Anne-Rose Oosterbaan, la Bruxelloise Barbara Luel, la Bourguignonne Valérie Guitter – Orsat, le Luxembourgeois Arnaud De Meyer, le Parisien Sylvain Cnudde, le Rennois Vincent Andrieu, le Gantois Jeroen Janssen et, local de l’étape, le Havelangeois Julien Englebert. Des expositions-minutes seront également accessibles à différents moments.

©Julien Englebert

Infos: www.sketchingnamur2023.beet fb.com/urbansketchersnamur