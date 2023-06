Brian Johnson, le chanteur d’AC/DC, en visite surprise à Namur

"Back in black" donc, au sens propre du terme. Le natif de Newcastle, de noir vêtu et la casquette vissée sur la tête, a tenu sa promesse: venir en personne découvrir la statue à son effigie qui a été érigée en avril dernier sur l’esplanade AC/DC. Une visite éclair mais hautement symbolique à la fois pour Namur mais aussi pour les trois fans à l’initiative de cet extraordinaire projet. Ils ont pu faire de nombreuses photos avec le chanteur, discuter longuement et surtout partager un repas offert par leur idole.

"J’étais nerveux"

Brian Johnson le généreux n’est pas resté indifférent au fait d’être immortalisé dans le roc à Namur, la ville où tout a basculé pour lui. "Je suis très ému de revenir ici 43 ans après avoir fait mes débuts avec AC/DC et d’être toujours là aujourd’hui, a-t-il déclaré. C’était un moment important pour le groupe. L’album Back in black n’était pas encore sorti et personne ne connaissait les chansons. Ce sont les gens de Namur qui les ont entendues pour la première fois."

Quelques mois après le décès de Bon Scott, son prédécesseur au micro d’AC/DC, ça passait où ça cassait pour Brian Johnson. "Il n’y a jamais aucune garantie. J’étais très nerveux. Dans la loge je me souviens avoir demandé quinze minutes supplémentaires pour mémoriser quelques paroles", a-t-il raconté. Un exercice qui s’est avéré vain. "Quand on est arrivé sur scène, j’ai entendu la foule rugir.J’étais submergé. J’ai mélangé les paroles de Bad Boy Boogie et Hell Ain’t a Bad Place to Be Puis, dans le public, j’ai vu des panneaux où il était inscrit": “Bonne chance Brian” . Ça m’a mis en route."

Le souvenir est gravé dans la mémoire de l’artiste. Même si les fans lui ont aussi appris des choses concernant le concert de Namur. Notamment que la scène avait dû être déplacée en dernière minute. "Je n’avais jamais su pourquoi on avait attendu autant de temps avant de monter sur scène", a-t-il confié.

"Un petit air de George Clooney"

Brian Johnson est expressément venu d’Angleterre en jet privé pour pousser les portes de Namur Expo, faire un tour en Namourette et échanger avec ses fans. Il s’est aussi attardé de longues minutes devant son double de pierre. Le trouve-t-il ressemblant ? "C’est à vous qu’il faut demander ! Je trouve que j’ai un petit air de George Clooney", a-t-il répondu. Et son épouse de renchérir. "C’est incroyable de le voir si jeune. On dirait un bébé." Le chanteur d’AC/DC a été impressionné par le travail d’Anthony Cognaux, le sculpteur de Libramont, et le gabarit de l’œuvre. "Je ne pensais pas que c’était si grand. On ne pourrait pas la voler."

Brian Johnson n’a donc pas essayé d’embarquer le buste dans ses bagages au moment de rentrer chez lui, après quatre heures de visite. Et qui sait, reviendra-t-il peut-être un jour pour donner un concert à Namur ? Tous les rêves sont désormais permis. Et l’intéressé de conclure: "Ça serait magique !"

Brian Johnson en visite surprise à Namur. ©Eda - Florent Marot

Une Houppe, un resto, un petit tour en Namourette et puis s’en va

Il était 12 h 45 lorsque Brian Johnson a posé le pied sur le sol namurois ce vendredi. Une escorte policière a été nécessaire pour le conduire de l’aéroport de Charleroi jusqu’à Salzinnes.

Pendant une bonne heure, il a déambulé sur l’esplanade AC/DC et poussé les portes de Namur Expo, 43 ans après s’y être produit pour la première fois avec le groupe aux 200 millions d’albums vendus.

Dans la foulée, le chanteur a pris l’apéro, une Houppe, à bord d’une Namourette. L’occasion de visiter rapidement la ville sans risquer d’être accosté par la foule. Parce que l’homme prend le temps. Lorsqu’il prend la parole, il est difficile de la lui reprendre. Son manager a ainsi dû lui rappeler le timing de l’après-midi à de nombreuses reprises. Brian Johnson était attendu au restaurant de la plage d’Amée pour un repas en petit comité qu’il a gracieusement offert aux quelques convives qui partageaient sa table. Le gueuleton a duré jusqu’à 16 h, heure à laquelle il était déjà temps pour la rock star de regagner l’Angleterre.

Les fans d’AC/DC ont toujours su qu’il viendrait

Michel Remy et ses deux acolytes, à l’origine de l’esplanade AC/DC et de la statue de Brian Johnson, n’ont jamais douté de la venue de leur idole en terres namuroises.

La boucle est bouclée. Le trio de fans à l’initiative du projet AC/DC à Namur a toujours su que le chanteur du groupe ferait un saut dans la capitale wallonne pour admirer la statue à son effigie. "En fait, on craignait plus que la Ville ne nous suive pas", confie Michel Remy, l’un des instigateurs. À l’origine, ce dernier rêvait de donner le nom de Brian Johnson à une rue du quartier. Un projet tué dans l’œuf par la commission royale de toponymie en raison de la législation en la matière qui stipule que le patronyme d’une personne toujours en vie ne peut servir à baptiser une voie publique. "On a donc opté pour l’esplanade AC/DC mais on savait qu’il était impossible d’avoir tout le groupe à Namur. Il fallait une accroche dédiée à Brian. J’avais des contacts avec son management et je savais qu’il viendrait", poursuit notre interlocuteur. Michel Remy est un fan verni. Il a rencontré Brian Johnson à une cinquantaine de reprises. "La première fois, c’était à l’occasion du tournage d’un clip où j’étais figurant. J’étais déguisé en sosie d’Angus Young. C’était comique parce que je mesure deux mètres." Le guitariste au look d’écolier, lui, affiche 1,57 sur la toise. Depuis lors, il a multiplié les contacts. "J’ai eu la chance de voir Brian à Francorchamps (NDLR le chanteur est amateur de course automobile) . Il m’a également invité en studio, à Vancouver, en 2000. C’est quelqu’un d’extrêmement humain, qui fait attention aux gens. Il ne se la pète pas malgré son statut. Il est un peu comme quelqu’un qui a gagné à la loterie", raconte Michel Remy. Le ticket gagnant, c’était donc le 29 juin 1980 à Namur.

Michel Remy n’avait pas encore chopé le virus à l’époque. C’est son frère qu’il l’a emmené voir son premier concert d’AC/DC, en 1981, à Forest National. Il y en a eu un paquet depuis. "J’ai profité du Covid pour enfin faire le compte de tous mes tickets. Je suis à 150." Les moments intenses sont encore plus nombreux. "En 1996, lors de la tournée Ballbreaker, on les a vus vraiment beaucoup. J’étais backstage presque tous les soirs et on passait la soirée avec le groupe", se remémore-t-il. Michel Remy ajoutera un 151e concert à son actif à l’automne. Il fera le voyage jusque dans le désert américain où son groupe fétiche se produira en tête d’affiche d’un festival.

Pas de grand barnum, le choix de la rock star

Le bourgmestre de Namur reconnaît humblement qu’il n’était pas familier avec l’univers d’AC/DC il y a de ça trois d’ici. "Je ne connaissais pas le lien qui existait entre le groupe et Namur jusqu’à ce que je reçoive trois fans dans mon bureau", explique Maxime Prévot. Il n’a pas fallu longtemps pour que ce dernier mesure l’opportunité touristique que la concrétisation d’un tel projet allait être pour la ville. Et Prévot de donner le coup de pouce qu’il a fallu pour franchir les obstacles administratifs. Une fois l’esplanade AC/DC sur les rails et la statue inaugurée, le mayeur a multiplié les contacts pour qu’une visite du principal intéressé soit organisée. Une condition: il fallait que cela se déroule dans le plus grand secret. "Il ne voulait pas de grand barnum. C’est pour ça que l’on n’a fait aucune publicité. Je sais que ça fera des déçus mais Brian Johnson voulait profiter de ce moment avec son épouse et rencontrer les personnes qui ont été le moteur du projet. Ce n’est pas moi qui ai fait de la rétention", assure-t-il. Et Maxime Prévot de préciser que la star est venue à ses frais à Namur. Encore un signe que l’intéressé avait à cœur de revenir à Namur.

Brian Johnson en visite surprise à Namur. ©Eda - Florent Marot

Brian Johnson en visite surprise à Namur. ©Eda - Florent Marot

Brian Johnson en visite surprise à Namur. ©Eda - Florent Marot