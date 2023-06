Rose et Massimo, la 1re pièce de théâtre du Namurois Félix Radu en tête des ventes (vidéo)

Dès juillet prochain, Félix Radu posera ses valises au Festival d’Avignon pour y présenter Rose & Massimo, première pièce de théâtre dont il est à la fois l’auteur et l’interprète principal. Inspirée de son vécu, cette histoire met en scène la rencontre improbable entre une princesse et Massimo, jeune poète oisif, contraint de lui enseigner l’italien en remplacement de son ami Aldo. Mais lorsqu’on ne connaît rien de la langue ni de l’amour, comment engager alors la conversation avec cette élève de prestige ? À partir de ce point de départ, le comédien namurois rend un hommage émouvant aux jeux de l’amour et du hasard à travers ces deux protagonistes, qui pourraient être les enfants de Roméo et Juliette.