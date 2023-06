Namur: cinq couples fêtés à l'école d'Andoy

Cinq couples fêtés pour leurs noces à l’école communale d’Andoy L’échevine Anne Barzin, accompagnée de son collègue Tanguy Auspert, a retracé le parcours des couples. Franz Dufaux et Renée André se sont mariés le 7 avril 1963. Après des études d’imprimerie, il a été engagé chez Duculot puis a travaillé pendant de nombreuses années comme photocomposeur pour notre journal. Le couple a trois enfants, sept petits-enfants et bientôt deux arrière-petits-enfants. Maurice Bouchat et Yvette Honet se sont unis le 24 mars 1973, à Jemelle. Ils ont tous deux travaillé aux services des Ponts et chaussées. Ils sont très sportifs et parents de trois enfants et grands-parents de deux petits-enfants. Les époux Thirion se sont mariés à Saint-Servais le 26 mai 1973. Alain est médecin et spécialiste en biologie clinique et son épouse a été secrétaire médicale à Mont-Godinne. Pierre Charlier et Jacqueline Fiasse: Pierre était ingénieur industriel à la société La Carbochimique, Jacqueline était kinésithérapeute indépendante. Ils se sont mariés le 12 mai 1973. Ils ont quatre enfants et douze petits-enfants. Yves Lenain et Cécile Remacle se sont unis le 28 juillet 1973. Ils ont deux enfants et quatre petits-enfants. Lui a été ergothérapeute et son épouse institutrice puis directrice à l’école de Rhisnes.