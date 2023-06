Namur: Julien Gernay propose Vinophony, un concert classique qui se déguste avec 4 vins (vidéo)

Pour Julien Gernay, le concept de ce véritable "plaisirs croisés" vient de deux passions qu’il aime à combiner depuis un certain temps. "Pendant toutes ces années où j’ai voyagé et eu la chance de rencontrer soit des musiciens soit des vignerons, en discutant avec eux, en essayant de comprendre ce qu’était la vie d’un vigneron, quelle était leur idée de perfection, cela a beaucoup résonné à travers mon propre travail, dans mon métier de musicien et d’interprète."

Et puis, en 2019, il décide de sortir un disque de piano seul Vinophony où chaque œuvre du programme est en accord avec un vin différent. "L ’idée principale qui m’a motivé, c’est celle de matières. Je n’ai jamais été trop obsédé par le piano en tant qu’instrument. Mais plus par la musique. Cette période Covid m’a mis dans une bulle où je me suis retrouvé seul face à mon piano. Cela m’a permis de me concentrer sur l’instrument en tant que tel et de modéliser au clavier des sons en ayant des idées de matières différentes. Avoir un jeu plus dense, plus léger plus perlé. Avoir un son plus incisif, plus moelleux. Des termes que l’on utilise pour décrire un vin lorsqu’il est en bouche. Son côté tactile."

Première belge

Cette union subtile, Julien Gernay a ensuite voulu la fêter avec un public. Vivre une immersion complète (tant pour les musiciens et le public) où chacun puisse vivre pleinement cet éveil sensoriel au vin et à la musique. Sans élitisme, par pur plaisir. Pour ce qui est de cette soirée du 16 juin à Namur, c’est une "première" nationale. Difficile d’envisager une dégustation en salle. C’est donc à l’entracte et au terme de la seconde partie que les visiteurs auront l’occasion de déguster les 4 vins évoqués: deux de France, deux de Belgique. Deux blancs et deux rouges. Cela permet de lancer un pont entre ce qu’on vient d’entendre et une discussion entre amis.

Julien Gernay annonce un programme contrastant, du plus doux au plus puissant, à l’image des vins qui sont proposés, en parfaite entente avec les musiciens présents. On note Pierre Fouchenneret (violon), Yan Levionnois (violoncelle), Paul Meyer (clarinette), Éric Lesage et Julien Gernay (au piano). De grands noms que l’on retrouve la veille, au même endroit, dans Notturno, toujours dans le programme Schubertiade .

Cette proposition pourrait ouvrir de nouvelles portes dans deux domaines qui savent se montrer complémentaires: le vin et la musique classique aux accords parfaits.

Réservation: 081 24 70 60 (du mardi au vendredi de 12 h 30 à 15 h 30).

grandmanege.be