Ces broyats végétaux n’étaient pas tombés du ciel. Dans la nuit, le collectif "Extinction Rébellion" avait déversé le monticule, une manière spectaculaire de critiquer le pouvoir local à qui le groupement reproche des coupes d’arbres trop nombreuses et systématiques.

Un mois plus tard, un PV était dressé par le fonctionnaire sanctionnateur et l’un des responsables d’Extinction Rébellion était visé personnellement.

C’est ainsi qu’il s’était vu infliger une amende administrative de 350 €.

La sanction sera contestée et le dossier est donc revenu ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Namur.

"Mon client n’était pas présent sur lieux au moment de l’action", insiste l’avocate du prévenu. "Rien dans le dossier ne permet d’ailleurs d’établir sa participation."

L’homme a été ciblé tout simplement parce qu’il était à l’époque l’administration qui gérait la page Facebook de la section namuroise d’"Extinction Rébellion". "D’ailleurs, sur cette page, on ne retrouve pas non plus de clichés ou d’infos concernant cette action", continue l’avocate de la défense qui plaide l’acquittement pur et simple du prévenu.

C’est aussi la thèse retenue par le parquet. Dans son bref réquisitoire, Stéphane Herbay estime lui aussi que rien ne permet d’établir la prévention. "On peut donc annuler cette sanction", conclut le substitut.

Un faisceau d’indices

Me Lucifora, qui défend les intérêts du fonctionnaire sanctionnateur, pense au contraire qu’un faisceau d’indices permet de cibler l’administrateur de la page Facebook et donc de retenir sa responsabilité dans ce dossier. Pour l’avocat, il faut donc confirmer l’amende de 350 €.

La sanction administrative sera-t-elle broyée comme les végétaux déversés en 2019 devant l’entrée de l’hôtel de Ville de Namur ? Réponse le 11 septembre, date du prononcé du jugement.