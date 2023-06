Namur: un festival de bonnes surprises au Théâtre Jardin Passion

Organisé par le théâtre Jardin Passion, en partenariat avec le festival Cocq’arts d’Ixelles, le festival Cocq en stock va connaître sa 6e édition, du 13 au 17 juin, chaque soir à 20h30. Son but: faire découvrir des spectacles inédits, des créations, des comédiens et des artistes talentueux. Ce festival intimiste réserve à chaque fois son lot d’agréables surprises. À commencer par le prix des spectacles qui se veut démocratique: 8 € par soir et 25 € pour le pass cinq spectacles.