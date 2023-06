Namur: trois couples fêtés à Champion

C’est en 1972, lors du mariage de leurs cousin et cousine respectifs, que Jean-Michel Huwart et Cécile Remy se sont rencontrés. Ils se sont mariés à Dinant le 14 juillet 1973 et ont deux enfants qui leur ont donné trois petits-enfants.

Philippe Doumont et Sylviane Bernard se sont rencontrés en 1966 dans le bus scolaire. Après s’être perdus de vue durant deux ans, ils se sont retrouvés pour se marier le 4 août 1973 à Fosses-la-Ville. Trois enfants sont nés de leur union. Ils ont huit petits-enfants.