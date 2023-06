Namur: des locaux pour 700 personnes à la Saint-Servaitoise

La "maison Cabrera" joue ce rôle d’accueil d’associations depuis la fin des années septante, lorsqu’elle avait été rachetée par la Ville de Namur. Sa gestion avait été placée sous la houlette de Marcel Maskaant, l’échevin des Affaires sociales de l’époque. Mais au fil du temps, les associations se sont étiolées ou ont disparu en raison du vieillissement de leurs membres, de déménagements ou encore de changement de centres d’intérêt. Seules demeuraient les Petites couturières de Saint-Servais, occupantes de longue date, et l’amicale des anciens policiers et gendarmes namurois IPA.

Nombreuses demandes

Or, la demande de tels espaces pour l’associatif est forte: "La Ville enregistre en permanence 50 à 60 demandes d’associations pour des locaux", explique l’échevin des Bâtiments et du Patrimoine, Tanguy Auspert. Les couturières y resteront logiquement, de même que l’IPA. Quant aux autres, le choix s’est fait selon le nombre de membres et l’ancrage local de leur activité principale, explique l’échevin.

En commençant par l’École de plongée de Namur, une des plus anciennes de Belgique, forte 200 amateurs. "À la suite de la fermeture de la piscine de Salzinnes, les entraînements ont été transférés à la piscine de Saint-Servais, mais pas nos locaux… Désormais, tout est à Saint-Servais. Des caves sont réservées pour notre matériel, on dispose de deux salles de cours et on supervise la salle commune", explique le président, Laurent Toussaint.

Deux clubs de marche d’environ 200 membres chacun, Les Spitants de Namur et Wallonia Namur, ont l’un et l’autre leur cave de rangement et peuvent occuper la salle commune une fois par mois. Enfin, l’association de quartier Servir, qui propose des activités favorisant le lien social, allant de la tasse de café du matin et de la partie de cartes au petit voyage, occupe le garage annexe, entièrement rénové.

Car l’occupation par les associations a été précédée par des travaux assumés par la Ville de Namur pour une valeur globale de 50 000 € (dont 30 000 € en matériaux). Notamment: la remise aux normes électriques, le renforcement du compteur électrique, des travaux de maçonnerie, de plomberie, de peinture, ainsi que la transformation du garage. D’autres aménagements devraient suivre: la création de terrains de pétanque et une rampe d’accès aux PMR. C’est en tout cas le souhait de la "septième association", la Plongée adaptée de Namur, PAN (lire ci-dessous).

La Ville est loin d’en être à sa première initiative du genre. "En 15 ans, explique l’échevin, des maisons avec locaux partagés pour les associations ont aussi été aménagées à Andoy, Naninne, Jambes, Saint-Marc, Vedrin, Erpent, Flawinne, Dave. Dans les 12 mois, il y aura Boninne, Wartet et Wierde. Ce sont des structures essentielles pour le vivre ensemble."