"Il n’y aura pas de blocage, on n’est plus en 2005"

Le propriétaire assure et rassure: sa muraille ne menace pas ruine. "Le mur a été complètement restauré à mes frais en 2005. Ces fissures se sont présentées suite aux importantes inondations que l’on a connues dans le quartier en juillet 2021. Elles ont été causées par l’excès d’eau qui n’a pas pu directement être évacuée", décrit le proprio.

Jean-Christophe Weickers le certifie: il était au courant de la situation. "Et je comptais d’ailleurs entamer des travaux de rejointoyage avant que toute cette procédure ne se mette en marche." Le Vedrinois dit être attentif depuis quelque temps déjà à l’évolution de la situation. "Et cette fissure ne bouge plus depuis très longtemps", souligne-t-il.

"Je sais aussi que cette situation cause aussi des désagréments aux gens du quartier et j’en suis désolé. J’ai contacté la plupart de mes voisins pour évoquer la situation et beaucoup trouvent que je suis aussi un peu victime de cette histoire", poursuit le propriétaire du mur.

"Quoi qu’il en soit, il y a un dialogue très constructif qui s’est rapidement mis en place avec les autorités communales et les gens des services. Il n’y aura aucun blocage, ça ne se passe plus comme ce fut le cas en 2005", compare Jean-Christophe Weickers. Il y a dix-huit, un litige pesant avait opposé le propriétaire aux autorités de l’époque, chacun se rejetant les responsabilités. Et l’affaire avait traîné, au préjudice de la mobilité vedrinoise.

Aujourd’hui, le propriétaire, par le biais de son assurance, compte aussi demander l’avis d’un expert. "Je pense qu’un simple rejointoyage devrait suffire mais on verra. Le but est vraiment d’avancer le plus vite possible et de trouver rapidement une solution qui conviendra à tous." Et surtout aux Vedrinois qui avaient l’habitude de transiter par la rue de la Sitrée.