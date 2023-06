Des fissures et un village coupé en deux

Cette fois, ce sont deux fissures qui ont inquiété un passant et ce dernier a décidé d’alerter les autorités namuroises. "Le département des voies publiques est allé sur place et a sollicité l’expertise du bureau en stabilité Escarmelle", détaille Maxime Prévot. La sécurité fait partie des compétences du bourgmestre de Namur.

L’expert s’est rendu sur le terrain et a estimé que la menace était bien réelle. Vu la hauteur du mur et l’impact que pourrait avoir un éboulement sur toute la largeur de la rue, il a préconisé la fermeture de cette voirie.

La Ville a suivi cet avis et, à la mi-mai, les autorités ont envoyé une mise en demeure au propriétaire. Ce dernier était ainsi invité à prendre les mesures nécessaires pour régler le problème au plus vite. Mais dans ce premier courrier, on ne trouvait trace d’une copie du rapport de l’expert. Un nouveau dossier plus compliqué a été transmis au principal intéressé la semaine dernière.

L’étançonnage est préconisé

Le propriétaire conteste la dangerosité de cette fissure (lire par ailleurs). Il explique d’ailleurs qu’aucune pression de terre ou d’autres volumes imposants ne s’exerce sur la partie supérieure du mur. Certains s’étonnent d’ailleurs que l’expert ait rendu son premier rapport sans observer ce qui se passait… de l’autre côté du mur.

En attendant, depuis quelques semaines, la circulation est donc coupée pour cette voirie qui occupe une position centrale dans la mobilité vedrinoise.

Dans l’attente d’une solution plus durable sur laquelle toutes les parties marqueront leur accord, le bureau Escarmelle préconise un étançonnage, côté de la voirie. Cette mesure permettrait de rouvrir la voirie en y adoptant une circulation alternée.

"C’est un axe de transit important. Les riverains impactés sont évidemment mécontents et je le comprends bien. J’ai demandé qu’une proposition alternative de déviation soit analysée par la police. Nous suivons ce dossier", assure Maxime Prévot. Et comme le propriétaire semble lui aussi bien décidé à ne pas laisser pourrir la situation, les usagers vedrinois ne devraient pas se heurter trop longtemps à… un mur.