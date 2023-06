Ce nom, c’est celui des deux lignes du RAVeL qui se croisent au cœur de la Hesbaye.

La première part de Gembloux et file vers Landen, pas loin de Saint-Trond. C’est l’ancienne ligne ferroviaire 147.

L’autre, la 142, relie Namur à Hoegaarden, en passant par Eghezée, Ramillies et Jodoigne. C’est celle-ci qui est actuellement concernée par un important chantier.

Le tronçon au nord de Namur est très fréquenté, d’autant plus avec l’excellente météo actuelle. Mais entre Waret-la-Chaussée et Daussoulx, toute une portion est interdite aux usagers depuis quelques jours.

Les bicyclettes et poussettes ont récemment été remplacées par les engins lourds et les asphalteuses. Les ouvriers de la société A2, implantée à Frameries, sont en effet à l’œuvre pour de conséquents travaux d’aménagement.

"Nous ne restaurons pas l’intégralité de la piste", précise d’emblée cet opérateur, entre deux coups de râteau. "Les parties ciblées, ce sont celles qui ont été déformées par les racines des arbres."

Un chantier en deux phases

Ces bosses de plus en plus marquées constituent un danger bien réel pour les cyclistes mais aussi pour les joggeurs. Quand on emprunte le RAVeL, on s’attend en effet à circuler sur une zone aussi plate que plane. Et ces ralentisseurs improvisés et non signalés ont donc déjà été à l’origine de certains bobos.

"Un premier travail de raclage a été effectué sur ces zones et aujourd’hui, on pose les couches d’asphalte, le plus souvent en deux phases", détaille-t-on chez A2.

"Le chantier va se dérouler en deux phases", annonce Sabrina Gaspari, pour le SPW (Service Public de Wallonie). "La première est en cours et concerne le tronçon entre la rue du Trou du Loup et les Trieux des Mines, à Cognelée." Les travaux devraient être terminés le 16 juin. Dans la foulée, un chantier identique sera mené sur le tronçon compris entre les Trieux des Mines et le la rue Bois des Moines, à proximité de Waret-la-Chaussée.

Le SPW ne peut pas donner de date de fin du chantier. En attendant, des déviations sont mises en place et les très nombreux usagers de cette voie lente et agréable espèrent bien que la situation ne va pas s’éterniser.