”Pigeon, oiseau à la grise robe” : le poème de Poelvoorde chanté par les élèves du conservatoire de Namur dans une fugue stupéfiante

Les spectateurs présents dans la salle ont profité du concert des classes du conservatoire, illustrant le cours de formation musicale, pour un voyage “De toutes les couleurs”. Plusieurs extraits du spectacle ont été partagés sur la page Facebook du conservatoire, passant d’une reprise du “Couleur café” de Serge Gainsbourg à des percussions corporelles accompagnées de sonorités irlandaises.

Un extrait aura probablement retenu particulièrement l’attention des Namurois : un arrangement du poème déclamé par Benoît Poelvoorde dans le film culte de 1992 “C’est arrivé près de chez vous”, signé de l'acteur avec Rémy Belvaux et André Bonzel. L’effet de surprise est vite accompagné d’approbation devant l’arrangement proposé.

”C’est une fugue, forme emblématique de la musique classique”, nous explique Pierre-Emmanuel Aubry, professeur au conservatoire, à l’initiative de cette composition. “On avait envie de sortir un petit peu de la chanson, car souvent ces spectacles sont des récitals de chansons. La fugue est une forme polyphonique assez avancée ou plusieurs éléments passent d’une voix à l’autre et donnent l’illusion de se suivre. Ça donne un effet un petit peu magique”.

Pourquoi ce choix ? “Pour qu’un spectacle ait une âme, il faut que les créateurs ou créatrices mettent un peu de la leur dedans. J’ai regardé dans la littérature classique, mais je ne trouvais pas de quatrain à mettre en musique. Et finalement je me suis dit 'on est des Namurois', Poelvoorde habite ici tout près, ce film a été tourné à Namur, le texte mentionnait une couleur. Tout s’y prêtait”, détaille le quadragénaire de Wépion.

Les élèves ont été surpris par la proposition mais “sont rentrés tout de suite dans le jeu”, explique-t-il encore. Et pour le professeur, c’était une manière d’aborder la forme de la fugue. “Pour la majorité des élèves, c’était la première fois qu’ils chantaient en polyphonie”.

Pierre-Emmanuel Aubry confie également que c’était “un luxe inouï d’avoir accès au concert hall et à ses infrastructures”. Les prestations ont été enregistrées dans la salle de concert avec plusieurs dizaines de micros et filmées également. Le montage est en cours, précise le professeur, et le tout sera mis en ligne plus tard sur la future chaîne YouTube du conservatoire, dans une qualité bien supérieure à ce qui est proposé comme court aperçu sur Facebook. Avis aux amateurs.