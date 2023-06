Accident mortel sur un chantier à Bouge: les travaux à l'arrêt

Mardi, un accident du travail mortel est survenu à Bouge, sur le chantier du futur zoning de Bouge rue Hébar, vers 11h30. Au lendemain, via communiqué de presse, l’auditorat du travail a fourni des précisions sur les circonstances du décès. "La victime, un ouvrier âgé de 53 ans, était occupée sur un chantier pour le compte d’une entreprise chargée d’installer des tuyaux de gaz de ville dans une tranchée. Alors qu’un touret de câbles était déplacé par une grue, il s’est détaché et a heurté l’ouvrier à la tête." Vu la masse qui l’a heurté et malgré son port du casque, le choc a été fatal. "Le SMUR est intervenu rapidement mais l’homme était décédé." La zone de police de Namur a ensuite avisé l’auditeur du travail de garde de l’accident. "Celui-ci est descendu sur place, accompagné d’un inspecteur du Contrôle du Bien-Être, chargé d’analyser la situation, en termes de santé et de sécurité au travail."