Une délégation namuroise à Mulhouse pour préparer l'extension du piétonnier

630 ouvertures en 12 ans

Les similitudes entre les deux "métropoles" sont évidentes: plus de 110 000 habitants au compteur et des difficultés à donner un second souffle à une activité commerciale en berne. Mulhouse revient de loin. Très loin. Conséquence d’importants travaux liés à l’implantation du tram et à une concurrence de plus en plus féroce de la périphérie. Au début des années 2000, elle faisait partie du classement des villes les plus pauvres en termes de pouvoir d’achat. L’une de celles affichant l’un des plus importants taux de vacance commerciale. Pour inverser la tendance, en 2010, la municipalité a tout misé sur l’embellissement de son hypercentre piéton. Résultat: "En 12 ans, on a comptabilisé plus de 630 ouvertures de commerces. On a réussi à faire baisser de plus de 60% le taux de vacance commerciale. L’offre a également monté de gamme", indique Frédéric Marquet, manager du commerce de la Ville de Mulhouse, embauché spécialement pour la cause. Aujourd’hui, la bourgade alsacienne affiche un taux de 65% d’indépendants, "des commerces créatifs qu’on ne trouve pas ailleurs", et des grandes chaînes. "Il faut aussi des enseignes indispensables qui sont les codes d’un centre-ville attractif, comme la Fnac ou Zara. Ce n’est pas ça qui permet de nous différencier mais si vous ne les avez pas, ça ne peut pas fonctionner", explique Frédéric Marquet, qui a joué le rôle de rabatteur auprès des porteurs de projet afin qu’ils se laissent séduire par le potentiel de Mulhouse.

La municipalité en a fait son cheval de bataille durant une mandature, dégageant 35 millions€ sur un budget avoisinant 250 millions€. "Il fallait que ça aille vite… endéans les cinq ans", lâche Frédéric Marquet. Avec forcément le recours à des mécanismes de subsidiations auprès de la Région Grand-Est et de l’État français. À coté, la bourse namuroise qui flirte avec les dix millions€ semble maigrelette. "Mais on a déjà investi pour les espaces publics: aménagements de la place de la station, Confluence, téléphérique, place Maurice Servais, etc., énumèrent de concert Stéphanie Scailquin et Michel Jehaes, responsable des Voies publiques à Namur.

8 000 places de parking

Aujourd’hui, la municipalité, à la traîne durant plusieurs années, a gagné du terrain sur les villes des alentours et renforcé sa zone de chalandise. Au point d’envisager une extension de son piétonnier afin de compléter le maillage.

"Vous êtes dans une bonne démarche à Namur. Après il faudra passer par la phase des travaux, et ça va être douloureux", prévient l’adjoint au maire Philippe Trimaille. Les premières opérations seront menées dès 2024 dans la capitale wallonne avec, dans la foulée, l’application d’un nouveau plan de circulation. Sur ce point les deux villes ont emprunté un chemin différent. Si la ville d’Alsace jouit d’un des plus beaux musées de l’automobile au monde, elle n’a pour autant pas ranger les voitures au musée. Elle a réussi à maintenir une offre de 8 000 places de stationnement en hypercentre (dont 4 330 en voiries). Pour les parkings en ouvrage, elle a opté pour une politique tarifaire hautement concurrentielle, à raison de 2,50 € pour 3 h. La rentabilité est ailleurs. Et si c’était ce qui fait tout le sel du Bretzel alsacien ?

Le piétonnier n’efface pas les préoccupations commerciales

À Mulhouse, le cadre semble idyllique mais les préoccupations des commerçants sont les mêmes que partout ailleurs. La délégation namuroise, invitée à assister à une réunion entre les représentants de la municipalité et les acteurs économiques de la ville, a pu s’en rendre compte. D’emblée, Julien, un indépendant installé dans le piétonnier alsacien, a fait état d’une situation tendue en raison des modes de consommation qui changent. Sans compter les travaux d’extension du périmètre piéton qui peuvent refroidir les ardeurs de la clientèle, a souligné Sophie, qui encadre l’organisation de la braderie locale. La situation est telle que des enseignes pourraient fermer le volet dans les mois qui viennent, a-t-on murmuré dans l’assemblée. Frédéric Marquet, manager en charge du commerce à Mulhouse ne voit pas les choses aussi sombrement et invite les indépendants à faire le dos rond jusqu’à l’été, période plus propice au shopping. Il reste confiant quant au rayonnement qu’aura l’imminente ouverture de Primark en centre-ville.

La clef du succès à Namur: l’accompagnement

Étienne Dethier, président de l’association des commerçants de Namur. ©ÉdA

Étienne Dethier, président de l’association des commerçants namurois était du voyage en Alsace. L’occasion de rappeler son sentiment sur la future extension du piétonnier namurois. "Il n’est plus question de savoir s’il faut un plus grand piétonnier ou pas mais bien de faire en sorte d’avoir les mesures d’accompagnement adéquates pour que cela soit un succès", commente-t-il. S’il salue le modèle alsacien, il indique toutefois que la comparaison des deux villes en termes de potentiel commercial doit être relativisée. "La zone de chalandise de Mulhouse équivaut à celle de toute la province de Namur", dit Étienne Dethier soulignant la réalité du territoire namurois. Surtout, il relève les choix posés par la municipalité comme celui d’avoir conservé une part importante de places de parking en voiries dans le périmètre direct du piétonnier et de pratiquer une politique tarifaire au rabais dans les parkings en ouvrages. "Il faut arrêter ce bashing anti-voiture. Beaucoup de gens qui viennent faire leurs courses à Namur n’ont pas d’autres choix", affirme-t-il. Et de reconnaître également que le cas de Mulhouse était commercialement plus désespéré que celui de la capitale wallonne avant les transformations: "Il faut éviter de se retrouver dans la même situation qu’eux, il y a 16 ans. Pour cela, il faut agir."

Étienne Dethier rejoint également les édiles alsaciens sur le gros boulot effectué en matière de communication positive. Une attitude à adopter au niveau namurois. "Il faut arrêter de dénigrer la ville et de voir le verre à moitié vide. Cela donne une image négative de ce que nous avons."

Des navettes électriques

©ÉdA

Deux navettes électriques circulent tous les quarts d’heure dans le centre piéton de Mulhouse. Une option de mobilité intra-muros qui a aussi séduit Namur. Dans la ville alsacienne, le petit véhicule se substitue au tram qui conduit les navetteurs aux portes de la zone piétonne hautement prisée pour son shopping et ses horecas.

L'architecture valorisée

©ÉdA

Outre les aménagements liés à l’espace public, Mulhouse a rafraîchi les façades de ses bâtiments en octroyant des primes à la rénovation. La municipalité a aussi fait l’acquisition de cellules commerciales vides pour permettre à des indépendants de lancer leur activité.