Namur : L’Atelier investit pour préserver la planète et son portefeuille

1 Deux chaudières biomasse

L’ASBL vient d’investir dans deux chaudières biomasse. Le principe d’une chaudière biomasse est de fonctionner avec des matières organiques végétales, au lieu d’utiliser des énergies fossiles. Ici, c’est le bois qui y est utilisé comme combustible. Cette manière de se chauffer permet de réduire ses émissions de CO2 (de 90%, soit 220 tonnes par an dans ce cas-ci) et c’est aussi plus économique.

Pour l’installation, L’Atelier a fait appel à la coopérative citoyenne Coopeos, de Fernelmont. L’approvisionnement en plaquettes forestières, labellisées écoresponsables, a été confié à Tcharbon, de Bertrix. "C’est très important pour nous de travailler en circuit court, souligne Maxime Goffinet. Cela permet aussi la création d’emplois durables".

2 1665 panneaux photovoltaïques

L’Atelier veut aller encore plus loin pour "verdir" ses intrants énergétiques. L’entreprise vient d’installer 625 nouveaux panneaux photovoltaïques sur sa toiture, qui en comptait déjà 1040 depuis 2013. Aujourd’hui, le parc photovoltaïque de L’Atelier se compose donc de 1665 panneaux de 240W et 400W. "Cette installation dans sa globalité devrait couvrir à court terme (2023) 50% de notre consommation annuelle et réduire nos émissions de CO2 de 64,8 tonnes par an, déclare Maxime Goffinet. D’ici quelques années, nous visons 70% d’autonomie en électricité. Pour atteindre ce pari ambitieux, nous envisageons la mise en place d’un système de stockage sur batterie et nous rêvons même d’installer une éolienne, à plus long terme !".

En 2022, L’Atelier avait remplacé 90% de ses néons par un système LED, ce qui lui avait déjà permis de réduire sa consommation d’électricité de plus de 10%.

3 Des plantations pour les insectes

La mise en place d’une politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises) à L’Atelier ne date pas d’hier. Dans les espaces verts de L’Atelier se trouvent de nombreuses plantations qui se composent d’un choix varié de fleurs. "Pour l’arrosage de nos espaces verts, nous disposons de quatre citernes pouvant contenir chacune jusqu’à 15 000 litres d’eau de pluie, explique Maelyssa Flament, la chargée de communication de L’Atelier. Nous pratiquons le fauchage tardif sur plusieurs zones de notre site, cela permet aux plantes de croître et de fleurir".

Ce système amène une grande diversité d’insectes butineurs. Afin de les accueillir, Flavio, le responsable de la section Parcs et jardins, a fabriqué et installé avec d’autres collaborateurs quatre hôtels à insectes et six nichoirs, tous confectionnés avec un maximum de matériaux de recyclage. L’Atelier a aussi fait l’acquisition d’un abri à chauves-souris.

4 Des compacteurs à déchets

En tant qu’acteur dans le secteur conditionnement, L’Atelier doit gérer une grande quantité de déchets de cartons et de plastiques. Il y a quelques années, l’entreprise a acquis deux compacteurs. Elle compacte environ 100 tonnes de cartons et 30 à 40 tonnes de plastiques par an, diminuant ainsi le nombre de transports dédiés à l’évacuation de ces déchets. "Face aux défis environnementaux et sociaux, nous sommes conscients que nous pouvons jouer un rôle dans la construction d’un monde plus durable et plus équitable, conclut Maxime Goffinet. Il est important pour nous de mettre en place des pratiques respectueuses de l’environnement, dans lesquelles tout le monde est impliqué: notre personnel, mais aussi nos partenaires et nos clients."