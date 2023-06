Jambes : dans le coaching en relations sentimentales de Nassim, les hommes sont prems (vidéo)

Nassim, pourquoi vous adresser avant tout aux hommes ?

En général, ce sont principalement les femmes qui font la démarche, qui consultent, pour trouver une solution permettant de sauver leur couple. Moi, je voulais les décharger de cette pression supplémentaire, remettre tout le monde à sa place. Dans un couple, loin d’être un long fleuve tranquille, les deux parties sont des moteurs. D’autant plus que l’homme rencontre des difficultés, des complexes. Il n’est pas toujours aussi sûr de lui qu’on le dit. Et qu’il s’exprime ne fait pas de lui quelqu’un de faible. Cela dit, je ne refuse pas pour autant d’accompagner les femmes.

Parler de sa situation personnelle, conjugale, à vous, une inconnue, ça peut être un frein, non ?

C’est vrai, encore plus chez les hommes, il y a une appréhension. On a difficile à passer le cap. Mais, le couple est loin d’être un long fleuve tranquille. On ne se rend pas toujours compte qu’un regard extérieur et neutre peut aider à voir selon un autre angle de vue, ses problèmes. Et, qui sait, les débloquer. D’autant plus que même quand on connaît bien sa compagne ou son compagnon, qu’on a l’impression d’avoir le même langage et de parler des mêmes choses, les définitions qu’on en a peuvent être différentes. Et même à la personne avec qui on vit, on n’ose pas toujours se confier.

Ici, oui ?

Je propose un espace de liberté, pour parler ou pas, répondre ou non à la question. Parfois, le client s’apprête à dire quelque chose puis se ravise. Mais tout reste ici, dans mon cabinet. Alors, il confie avoir été voir dans le GSM de son binôme. Il arrive aussi que certains me disent que leur moitié devrait aussi consulter. Je leur réponds que je travaille avec eux pas avec l’absent. De même, lors de séances en couple, il arrive qu’une partie ait besoin d’une séance individuelle. Être en couple, c’est danser à trois. Il y a deux personnes mais aussi une relation de soi à soi.

Votre public, qui est-il ?

Ma clientèle a généralement entre 35 et 55 ans. Certains veulent réagir à un manque de complicité et de communication. J’ai aussi deux personnes qui veulent se remettre ensemble sur des bases saines et solides, en redéfinissant leurs besoins. Puis, il y a ceux qui veulent se remettre d’une rupture compliquée, d’un divorce après 15 ans. Quand la colère est dépassée, reste parfois un problème de confiance en soi.

Un divorce inévitable ?

Une réflexion m’a marquée: "avant quand on cassait un vase, on le réparait. Aujourd’hui, on le jette." Je ne dis pas qu’il faut absolument rester ensemble mais je crois qu’il faut au moins aller au bout des choses. Si on ne reste pas 50 ou 60 ans avec la même personne, tâchons au moins de réussir cette phase de vie à deux. Si nous avons une vie pour régler nos problèmes, il ne faut pas traîner ses casseroles trop longtemps et faire assumer à son nouveau partenaire les erreurs du précédent. Mais nous ne sommes pas pour autant obligés d’être parfaits, au top, pour entamer une relation.

Notre société est faite de paradoxes. Les divorces augmentent mais on veut continuer à croire aux relations qui durent, au bonheur du couple épanoui.

Les émissions de télé (réalité), Mariés au premier regard et autres L’amour est dans le pré, ne sont pas en reste.

Puis, on a de plus en plus de mal à rencontrer quelqu’un alors qu’il n’y a jamais eu autant de moyens pour le faire, dit-on, via toute une série d’applications qui incitent en fait à la consommation. C’est écœurant.

En tant que thérapeute, il faut poser vos limites ?

Ce que je trouve fou, c’est qu’à travers les expériences dont on m’a fait part dans mon cabinet, toutes m’ont renvoyée à quelque chose que j’avais vécu. J’ai l’impression d’attirer des gens qui ont vécu les mêmes problématiques. Parfois, je me dis "ouhlà comment vais-je pouvoir l’aider, je n’étais vraiment pas bien quand j’ai vécu cette situation", mais je puise dans mon bagage. Si je comprends ceux que j’ai en face de moi, je mets en place des frontières : je ne suis pas en train de discuter avec ma meilleure amie. De même, si je travaille avec eux, je ne fais pas dans l’assistanat. Le client ne doit pas devenir dépendant de moi mais justement gagner en autonomie par rapport à sa problématique.

Et vous, êtes-vous toujours la bonne personne ?

J’offre toujours la première séance, pour faire le point sur la situation avec le demandeur. Après quoi, il avise. Il est important que le feeling passe, qu’il trouve la bonne personne et que ce soit le bon moment pour lui.

La matheuse avait besoin de relationnel

"J’ai toujours adoré écouter les histoires de cœur de mes amis ou d’inconnus dont je surprenais les conversations au café, par exemple. Je ne parle pas des romans d’amour, il me faut du vrai." Pourtant, c’est dans un tout autre univers que la matheuse trentenaire a lancé sa carrière.

Analyste de gestion depuis une dizaine d’années, le "chiffres chiffres chiffres" a fini par l’essouffler. "Ils faisaient partie de moi mais je devais changer d’environnement, développer le relationnel qui me manquait. Il y avait plein de choses à faire dans le social."

L’étincelle, c’est sa meilleure amie qui en prononça les mots magiques: ‘thérapeute de couple’. "Ma famille a éclaté de rire, dans quoi m’embarquais-je ?" Il faut dire qu’à l’heure des réseaux, il faut faire le tri, "entre les personnes qui ont un bagage et celles qui veulent faire des vues sur Insta".

Employée à temps plein, Nassim s’est formée sur le côté: en conseil conjugal au centre de qualification professionnelle de Namur ; en coaching mental, dont elle est passée maître-praticien, via l’Académie Michel Villacorta à Floreffe ; et en love coaching à Bruxelles. En septembre, pour une approche plus globale, elle commencera une formation en sexologie, à l’ULB.

"Si les chiffres m’aident dans cette activité complémentaire ? Indirectement. J’ai parfois l’impression que le client est rassuré que j’aie étudié à l’université même si ça n’avait rien à voir avec le coaching amoureux. Je ne suis pas sortie d’un chapeau."

symbiose-coaching.be