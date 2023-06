Cyberattaque au CHRSM : le point après 10 jours à Namur et Auvelais

Ainsi, 80% des consultations sont maintenues sur les deux sites. La stérilisation du site Meuse (Namur) est relancée, ce qui permet au bloc opératoire de reprendre son activité dès ce lundi en toute sécurité. "Le mot d’ordre est maintenant de venir à l’hôpital sauf si le patient reçoit un appel au plus tard la veille, précise -t-il. Sur le site Sambre, une grande majorité des opérations sont maintenues. Sur nos deux sites, seules certaines opérations ne pouvant pas être réalisées dans de bonnes conditions seront annulées. Chaque chirurgien gère son planning et les secrétariats appellent les patients dont l'opération doit être reportée."

Une page web a été créée pour répondre aux questions les plus fréquemment posées par les patients : https://www.chrsm.be/cyberattaque-faq-foire-aux-questions-à-destination-des-patients. "Cette page est régulièrement mise à jour selon les questions qui nous arrivent".

Des gsm ont été donnés à la majeure partie des services afin de permettre les communications internes et vers l’extérieur.

Selon la direction, les patients se montrent très compréhensifs au vu des circonstances. "Et c’est précieux ! Car après les années de crise Covid, cette attaque arrive alors que le personnel a déjà énormément donné. Chacun ici fait son maximum pour trouver des solutions. Tous les services se mobilisent. C’est indescriptible ce qui se passe ici ! On voit des collègues de services administratifs qui se retrouvent par exemple à la lingerie à distribuer des tenues de travail à leurs collègues en attendant que la machine se remette en marche. La communication interne se fait entre autres via des membres du service Communication qui distribuent des notes à tous en faisant un nombre de pas colossal dans l’hôpital. On ressort de nos bureaux. Ça recrée des liens, ça amène des collègues à se revoir. C’est une mobilisation de tous qui nous permet de fêter des petites victoires chaque jour. Nous espérons que nous aurons d’autres bonnes nouvelles à communiquer la semaine prochaine."