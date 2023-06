Le champion de P1 avait commencé tôt en enrôlant le Taminois Giresse Mwemwe, avant même de savoir s’il montait en D3. King-David Akandja (Dinant) et Arthur Delmarcelle (RFC Liège) ont suivi avant Yedidia Vuza, un solide défenseur central passé par Durbuy et Verlaine notamment. "On cherche encore un 2e gardien et peut-être encore un joueur offensif", précise Denis Sulejman.

Couvin/Mariembourg

Couvin prend forme depuis plusieurs jours. Les Fagnards ont gardé Tsongo (pourtant en partance à Flavion), Lebrun et Virgo. "Plusieurs joueurs non gardés par Nismes arrivent dans nos rangs", souligne le manager couvinois, Olivier Mousquet. Derenne, Ghazi, Yael Yedoh (ainsi que son frère Yann en provenance de Ransart) et Nait-Seghir font donc le court chemin de Nismes à Mariembourg. Plusieurs visages connus du Namurois ont également donné leur accord comme Chamkha, Sachetti, Furgiuele et Bongiovanni pour rejoindre le Roi Soleil. À tout cela s’ajoute Lenoir (Nalinnes), Jon Ese (France), Raveydts (PAC Buzet), Moussaoui (U23 Olympic) en attendant d’autres renforts. "Deux joueurs, un carolo et un français doivent me donner des nouvelles, poursuit le manager qui confirme qu’un T2 est trouvé. Il s’agit de David Sikorski, qui entraîne également nos U19. Nous cherchons encore un gardien, mais il faut attendre la fin du championnat français pour s’avancer. "

Une bonne nouvelle également en provenance de l’intercommunal qui soutient totalement le club fagnard à l’instar des nouveaux voisins de l’US Couvinoise.

Aische

À Aische, le gros chantier actuel, c’est la recherche d’un gardien suite au départ inattendu de Vincent Rousseau pour Rebecq. Le club est également toujours à l’affût d’une belle opportunité en défense pour remplacer Nico Grégoire. Les nouveaux venus: Alexandre Wauquaire (Grand-Leez), Guiliano Mariano (Tamines), Brian Mangunza (Pays-Vert), Jessy Gálvez López (Rebecq), Audric Jorand (Spy), Quentin Deppe (Couvin) ainsi que les jeunes Ethan Beersaerts (Grez-Doiceau) et Michal Niewinski (Monceau).

Tamines

Comme à Couvin, chez les Taminois, vu les nombreux départs, le boulot ne manque pas pour former une équipe. Ce sera donc avec Saïd Khalifa au coaching. Le coach de Hornu a été préféré à Tibor Balog. Si Andry Hanicq (Gilly), Guido Cagnina (Binche) et Samuel Campitelli (Braine) ont déjà signé, d’autres pistes très sérieuses sont en passe d’aboutir. Erdem Erdogan (Namur) est aussi suivi.

Ciney

Les Cinaciens ont clôturé leur mercato depuis plusieurs semaines déjà avec les arrivées de six joueurs: Arthur Poncelet (Onhaye), Édouard Dehon, Vincent Gaziaux (Marloie), Simon Marrazza (Rochefort), Jonathan Fondaire (Aywaille) et Bryan Michels (Aische). La bonne nouvelle, c’est que Manu Rousselle pourra aussi compter, en cours de saison, sur le retour de Mourade Mignon. Un second avis médical a rassuré le jeune offensif qui avait dans un premier temps appris qu’il devait prématurément arrêter sa carrière. Ciney cherche par ailleurs quelques joueurs expérimentés pour encadrer sa jeune équipe de P3.

Onhaye

La stabilité walhéroise n’est pas une légende. Lionel Brouwaeys a récupéré le défenseur gaucher Maxime Afflisio et attiré le médian défensif fagnard Tristan Gillis. En attendant un éventuel jeune renfort offensif.