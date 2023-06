Lustin-Vedrin: l’amitié se met en "Boucle"

Ce sera donc le cas au début du mois de septembre avec un week-end où le monde festif va mettre le grand braquet. "Avec Nicolas (Mardyla, l’un des fondateurs de la Vieille Boucle), on discute depuis un petit bout de temps de faire un truc ensemble, vu nos affinités communes", situe Damien De Groote, pilier de "Vedrin s’anime". "L’idée est donc venue de faire de Vedrin un village étape, un peu comme au Tour de France."

L’idée est ainsi de transformer la Vieille Boucle lustinoise en une course de deux jours, sans perdre au passage son côté vintage et son esprit décalé. Le samedi 2 septembre, le peloton en version rouflaquettes et maillots Molteni prendra le départ de Lustin et gagnera, au rythme du cyclotouriste, le village de Vedrin, prêt à s’animer.

"Une fois sur place, on organisera une véritable course dans le centre, sur un circuit d’un peu plus d’un kilomètre totalement fermé à la circulation, détaille Damien De Groote. Les règles seront toujours les mêmes pour les coureurs avec des vélos avec cadres en acier, changements de vitesses sur le cadre… Et les maillots des années 60-70. On invite aussi les Vedrinois à jouer le jeu, en tenues d’époque aussi, au bord du circuit."

Pas de "Tour" sans caravane publicitaire. Une vingtaine de véhicules ancêtres ouvriront ainsi la course. "Et les commerçants vedrinois pourront aussi être mis en évidence avec leur logo sur ces voitures mais aussi des goodies et petits produits qui seront distribués et lancés le long du parcours."

Le lendemain, le dimanche 3 septembre, les Lustinois retrouveront aussi leur Vieille Boucle avec, sur la ligne de départ, des maillots jaune, vert et à pois, durement conquis lors de la course la veille.

Quant à la ligne d’arrivée, elle sera la même pour les deux jours. "Comme pour nos amis de la Boucle lustinoise, la grande majorité des bénéfices seront versés au fonds Émile Salomon (qui assure l’accompagnement de personnes confrontées au cancer)", rappellent les organisateurs. À Vedrin comme à Lustin, on a des mollets et du cœur.