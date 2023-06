Il y a quelques années déjà, un grand ado de notre groupe m’avait posé une série de questions pour un travail scolaire. Quand sont nées les joutes ? Ne se bat-on sur échasses qu’à Namur ? Je me suis dit que, si même parmi les échasseurs, on n’a pas une connaissance minimale de notre histoire, cela doit encore bien plus lacunaire à l’extérieur. Au passage, cette conférence permet aussi de tordre le cou à certains canards.

Lesquels ?

Certains pensent par exemple que la pratique de l’échasse est née à Namur. C’est faux. Beaucoup d’historiens estiment que le berceau de l’échasse, c’est l’Asie. Mais quoi qu’il en soit, la trace la plus ancienne de la marche sur échasses, c’est cette image sur un vase de la Grèce antique daté de -600. Un vase qui se trouve désormais dans un musée de… Nouvelle-Zélande. D’autres pensent que c’est encore bien plus ancien, se reposant sur l’image gravée sur un os et qui daterait de -1 600…

Et Namur dans tout cela ? Quelle est sa spécificité dans le monde des échasses ?

On sait que l’acte fondateur, c’est cet édit datant de 1411 et qui interdit la pratique de l’échasse pour les personnes de plus de treize ans. C’est justement cela qui est intéressant et qui fait la typicité de Namur. Dans beaucoup d’autres endroits du monde, les combats d’échasses, c’est un simple jeu d’enfants.

Un jeu d’enfants ?

Oui. Quelques enfants montés sur des échasses qui se réunissent et tentent de se faire tomber, on voit ça dans pas mal d’endroits. Encore récemment, j’ai eu dans les mains une photo prise à Chicago, époque de la prohibition (années 1920). On y voit trois garçons sur échasses, au milieu d’un cercle qu’ils ont tracé à la craie. C’est un jeu de gamins. Mais à Namur, ce n’est pas le cas depuis de siècles. Il y a quelque chose de structuré, de culturel. C’est une joute, un combat entre adultes. Et cela a constitué l’identité de notre ville depuis des siècles.

Il y a aussi cette "culture" de la joute dans d’autres coins du globe.

On en fait état aux Marquises, en Polynésie. Ces combats étaient probablement initiatiques ou pour des luttes de pouvoir. Mais la colonisation française a malheureusement effacé de nombreuses traces de ces rites, de cette culture.

Dans votre conférence, il sera aussi question de l’origine des couleurs des Mélans et des Avresses.

Oui, avec une thèse qui fait de plus en plus autorité. Les couleurs nous viennent de notre histoire et des différentes époques de domination, bourguignonnes, autrichiennes… Mais pour en savoir plus, il faudra venir, ce vendredi soir au Delta !