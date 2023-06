Namur: bientôt royal, Dave a célébré ses noces d’or avec les jumeaux de Longeau

À lire aussi | Dave : les retrouvailles avec les jumeaux de Longeau, pour la Pentecôte

Au menu des trois journées, la visite de la ville fortifiée de Langres et de ses remparts avec, en prime, une démonstration d’un arquebusier dans la tour Navarre. Pour certains qui ne s’étaient plus vus depuis longtemps, avant-Covid, ce furent d’émouvantes retrouvailles autour de plusieurs bons repas. Lors du départ beaucoup de participants parlaient déjà du retour des Français à Dave, l’an prochain, l’amitié n’ayant plus de frontières…

Prochainement, le comité davois introduira auprès du gouverneur provincial une demande de reconnaissance de son jumelage comme royal, puisqu’il a désormais passé les 51 ans d’existence.