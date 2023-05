Le Grimpday 2023 en Provence, un défi dans les cordes des pompiers de la zone Nage

Bien qu’à près de 1000 bornes de leur caserne, ce sont les pompiers de la zone Nage qui ont chapeauté cette 17e édition. "Les pompiers de Marseille, le Sdis 13, ont assuré tout l’aspect logistique, accueil et gestion des bénévoles, décrit Maxime Covens, président du Grimpday et pompier à Namur, mais c’est le staff belge qui a géré tout ce qui concernait la compétition, la validation des épreuves, les résultats, la communication aux équipes, le classement, etc."

Pour rappel, le Grimpday est une compétition de sauvetage sur cordes créé par des pompiers namurois en 2006 et organisé chaque année au début ou à la fin de l’été. Il rassemble des secouristes de tous les continents et est une référence mondiale pour les acteurs du secours en milieu périlleux.

Au port de la Ciotat

Cette première expérience de délocalisation s’est avérée fructueuse. Le changement de culture, de paysages, de terrain de jeux a bien plu aux 168 participants. Au point d’attirer des équipes qui n’étaient plus présentes depuis quelques années, comme les secouristes taïwanais ou l’équipe suisse. "Au niveau de l’organisation, deux membres de l’équipe du Grimpday sont venus sur place en février. Depuis, nous étions en contact quasi quotidien avec les confrères de Marseille" continue Maxime Covens.

Le menu provençal s’est avéré varié avec des épreuves de sauvetage sur cordes dans les airs, au-dessus de l’eau ou encore sous terre. Les participants au Grimpday sont en effet passés en quelques heures du barrage de Bimont, 180 mètres de long, à l’ancien site minier de Gardanne, entre Marseille et Aix-en-Provence. Le clou du spectacle était réservé au dernier jour d’épreuves, le samedi, avec le départ simultané des 24 équipes d’un portique haut de 90 mètres.

Au final, ce sont les Américains qui ont remporté cette première édition délocalisée du Grimpday, suivis des Tchèques et puis des Suisses. La zone Nage avait dépêché une équipe, en plus du staff officiel pour l’organisation. L’équipe namuroise n’a pas à rougir de sa performance avec une belle quatrième place, au pied du podium.

En 2024, le Grimpday sera de retour à Namur début juin. "Désormais, nous allons organiser le Grimpday de manière alternée, à Namur et à l’étranger, avec un nouveau lieu tous les deux ans."

Pour 2025, ce sera Genève, en Suisse. À l’heure d’écrire ces lignes, des membres du Grimpday sont d’ailleurs en cours de repérage chez leurs confrères helvètes.