Le texte de la Dictée du Balfroid 2023 et sa correction: testez-vous !

Les petits bonheurs du jour

La correction commentée par Liliane Balfroid

"Voici les erreurs les plus fréquentes relevées dans les copies. Encore félicitations à tous pour votre assiduité ! Bons examens du CEB. D’ores et déjà bonnes vacances et à l’année prochaine"

lasse: à ne pas confondre avec "il lace" ses chaussures.

où que: conjonction de subordination ; où, avec accent.

admirée: participe passé, le premier de la dictée, employé avec l’auxiliaire avoir, il s’accorde en genre et nombre avec "qu’" mis pour "nature", au féminin singulier.

pourra: du verbe pouvoir, à la 3e personne du singulier du futur simple: 2 "r" et "a" final.

aînées ou ainées: épithète qui se rapporte à "marguerites" au féminin pluriel: ées.

éblouissent et illuminent: 2 verbes s’accordant avec respectivement "marguerites" et "elles", 3e personne du pluriel.

subi: au féminin subie ; donc "i" final ; accord avec "que" pour "le temps".

spécificité et magnificence: restent au singulier et sont les seuls mots de vocabulaire moins connus.

séduits: encore un participe passé employé avec avoir ; il s’accorde donc avec son complément direct placé devant, c’est à dire "nous", au masculin pluriel.

dès l’aube: dès, préposition.

émerveille: attention, le sujet est "tige" et pas "nous" ; 3e personne du singulier.

offre: son sujet saison est à l’arrière ; 3e personne du singulier du présent de l’indicatif.