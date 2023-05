Namur: une balade à vélo vers les jardins partagés, ce samedi

De ces regards croisés, résultent des portraits photographiques, dessins et séquences vidéo visibles jusqu’au 27 mai, au Centre Culturel de Namur (CCN). Programmé dans le cadre du focus "Nourrir !", cette exposition invite aussi les spectateurs à y mettre leur grain de sel en collant des recettes aux murs et quelques anecdotes culinaires.

Présentes lors du vernissage, Erine Without et Renée Laurie sont restées fidèles à leurs habitudes en proposant au public de préparer sur place des pancakes. Si les volontaires furent peu nombreux, il y avait en revanche beaucoup de candidats pour déguster le produit final dans la cour extérieure du centre tout en observant les œuvres de l’exposition. Parmi ces curieux, des adolescents des quartiers environnants qui ne correspondent pourtant pas, a priori, aux visiteurs classiques d’un lieu d’exposition. "Nous souhaitons y croiser tous les publics puisqu’il est question d’une thématique universelle. Chacun a quelque chose à dire par rapport à la nourriture", souligne Sylvie Gérard, chargée de projet au CCN.

Atelier, balades à vélo, théâtre….

Pour convaincre les visiteurs de franchir les portes de l’espace culturel, plusieurs animations s’offrent à eux durant cette semaine dédiée à l’alimentation. Dès ce vendredi, un atelier-jeu de rôle convie le public à préparer par équipe son propre apéro local et durable avant de le savourer lors d’une traditionnelle auberge espagnole.

Samedi, place à deux balades à vélo pour découvrir la ferme du château de Boninne et les potagers collectifs namurois: Le Bosquet Potager de Salzinnes, Urbain Pickles sur la terrasse du Delta et le Potager Partagé de La Plante. Cette journée sera aussi rythmée par la pièce Nourrir l’Humanité – Acte 2 de la Compagnie Adoc qui mêle théâtre documentaire, poétique et engagé pour imaginer le monde de demain. Un vibrant hommage à celles et ceux qui nous nourrissent.

Et en clôture de ce focus "Nourrir !", un village associatif prendra place, face au CCN, avec divers professionnels et experts pour témoigner d’initiatives en faveur de la transition alimentaire. "L’objectif est d’aborder tous les enjeux d’aujourd’hui qu’il y a derrière une alimentation durable et de qualité", raconte Sylvie Gérard. De quoi inciter chaque citoyen à agir à son échelle afin de contribuer à un autre modèle de société.

Anciens Abattoirs de Bomel, Trav. des Muses 18, 5000. tccnamur.be