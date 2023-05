Province de Namur : qui vous soignera demain ? La CNE, alarmante affichiste de nuit

Les travailleurs et travailleuses membres de la Centrale Nationale des Employés (CNE), actif dans le secteur non-marchand, et singulièrement des soins de santé, n’ont pas dormi toutes leurs heures dans la nuit du 25 mai. Aux alentours des grandes structures hospitalières du Namurois, ils ont en effet procédé à une campagne d’affichage sauvage, recouvrant les publicités classiques JCDecaux par des messages plus anxiogènes, façon SOS (hôpitaux en détresse), liés selon eux à la dégradation de la qualité des soins dispensés aux patients. Ailleurs, sur des ronds points notamment, ils ont déployé des banderoles.