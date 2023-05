Namur: une guerre de clans digne d’un film d’action et à balles réelles, jusqu’à 5 ans de prison

Le 12 avril 2019, à Namur, on a échappé de peu à un règlement de compte mortel entre bandes rivales. Le tout dans un contexte qui évoque immanquablement la guerre que peuvent se livrer les bandes urbaines. Ce jour-là, le frère d’un des 10 prévenus appelés à comparaître devant le tribunal correctionnel de Namur se fait agresser par deux membres de "la" bande rivale. Les agresseurs sont activement recherchés. Résultat: un membre du clan adverse est intercepté et séquestré afin qu’il les mène à leur cible. On le frappe et on le dépouille de tous ses effets personnels. Vers 4 heures du matin, la chasse est ouverte. Une course-poursuite se déroule sur plusieurs kilomètres. Et c’est à ce moment que le frère du jeune homme agressé plus tôt tire plusieurs coups de feu en direction du véhicule du clan ennemi.