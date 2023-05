Namur: en voiture, rue Rogier, il participait à ce "commerce de cocaïne à ciel ouvert"

Lors de l’instruction d’audience, l’homme est en aveux. Il a commencé son commerce de cannabis et de cocaïne en mars, l’année dernière. Comme l’explique son avocate, Me Somers, l’endroit où son client s’est fait prendre n’est pas une surprise. "La rue Rogier est comme un commerce de cocaïne à ciel ouvert. Et il se dit parfois, en Chambre du conseil, qu’il y a un déficit de sécurité dans ce quartier." Pour son client, le démarrage de ses activités correspond au moment où il ne pouvait plus assurer son loyer et les charges.

En détention préventive depuis novembre 2022, cette période a été bénéfique et il a eu le temps de réfléchir. Pour le conseil du prévenu, une peine de travail proportionnelle à ce "trafic de petite envergure" est sollicitée. Une demande entendue par le tribunal correctionnel de Namur. Celui-ci a néanmoins assorti la peine d’une amende de 8 000 €, requise par le Parquet, tout en lui laissant une mise à l’épreuve de trois ans par le biais d’un sursis.