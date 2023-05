Ce dimanche, c'est brocante à Chapelle Moha, un petit village à quelques pas de la ville de Gembloux

À sa tête depuis dix ans, François Ghysel a su insuffler un vent nouveau au sein de l’équipe. "Malheureusement, on n’est pas assez nombreux, regrette-t-il toutefois. Les premiers habitants du quartier arrivent à un certain âge. On a donc une fracture sociale entre les trentenaires et les sexagénaires, qu’on essaie de réparer. Notre objectif est de créer du lien entre les différentes générations."

Son voisin et collègue bénévole, Lucien Serra, remarque cependant que "les jeunes s’investissent de plus en plus. " Un coup de main nécessaire, notamment pour l’organisation de la fameuse brocante, événement incontournable du comité, qui se déroulera ce dimanche 28 mai de 7h à 18 h.

" Cet événement existe depuis une bonne vingtaine d’années maintenant, indique François Ghysel. On accueille environ 200 exposants et entre 2000 à 3 000 visiteurs sur la journée. C’est une brocante familiale, dans un esprit “vide grenier”. Et cette année, on a instauré plusieurs nouveautés. À commencer par ce site web, brocantechapellemoha.be, qui nous permet d’organiser les réservations plus facilement. On a aussi décidé d’étendre le parcours à la rue Flandre Dunkerque. Et nous aurons pour la première fois des toilettes PMR. "

Les différents emplacements se situeront avenue général Aymes, avenue général Mellier, rue des Croix du Feu, rue des résistants et rue Flandre Dunkerque. Les visiteurs auront l’occasion de faire de bonnes affaires, mais pas seulement. Plusieurs stands de restauration et un bar de la brasserie Gembloux. beer sont prévus.

Des activités familiales

Au-delà de cette brocante, le comité du quartier Chapelle Moha reste actif tout au long de l’année, au travers d’activités familiales, comme une auberge espagnole, des cortèges d’Halloween et de Saint-Nicolas, une crèche de Noël, ainsi qu’une chasse aux œufs de Pâques.

Mais ce n’est pas tout. Le comité a également contribué à la mise en œuvre de nombreux aménagements, tels qu’un terrain de pétanque et un toboggan, grâce à l’aide de la commune et de la région wallonne. "Ce projet de toboggan s’est déroulé durant la période du Covid, on n’a malheureusement pas pu l’inaugurer comme on l’espérait, précise François Ghysel. Évidemment, la pandémie ne nous a pas aidés. La majeure partie de nos activités sont gratuites, à part les stands de la brocante. L’argent récolté nous sert à financer nos autres projets. Mais sans la brocante durant deux ans, cela a été compliqué. Heureusement, on a su rebondir. "