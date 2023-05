Une histoire tirée par les chevaux

"Quand il est complètement déplié et monté, le char peut accueillir une petite trentaine de Molons", décrit le Molon Dany Dethier, responsable du matériel. "Il est très large et culmine à près de cinq mètres. Quand on circule dans de vieilles rues étroites, notamment en France, on doit être très vigilant aux petits potelets mais aussi aux câbles électriques aériens qui traversent les voiries. On a toujours une grande perche en bois avec nous pour relever les fils et nous permettre de passer en sécurité."