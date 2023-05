Square Léopold: "une muraille" érigée entre le centre-ville et Bomel

À lire aussi | Square Léopold à Namur : 60 kg de documents à l’enquête publique dès la fin du mois

À lire aussi | " Monsieur le ministre, vous êtes meilleur promoteur que démocrate "

Nous avions fait état des réticences commerciales, architecturales et environnementales générées par le projet de complexe multifonctionnel porté par Besix. Elles font donc désormais partie du dossier. Tout comme les considérations partagées par le comité de quartier de Bomel. Ce dernier souhaite que le permis soit refusé au promoteur.

Il s’est fendu d’un document de trois pages pour appuyer ses craintes de voir ce (trop) volumineux bâtiment s’implanter dans le champ de vision des riverains de l’arrière-gare. "La perspective d’une ville à taille humaine échappe aux concepteurs, notamment du point de vue des volumes et des formes. Quoi qu’en écrivent ses promoteurs, l’ensemble pourrait être implanté n’importe où tellement il est conventionnel. La formule, dans l’air du temps et quasi standard, n’a guère d’originalité", écrit le comité bomelois. Et de pointer le fait que la hauteur du bâti, dans sa portion la plus haute, atteindra les 30 mètres. "Soit quasiment le double de la hauteur du parking actuel", précisent les habitants mobilisés. Ils soulignent que ces mensurations vont à l’encontre des recommandations faites par le Collège communal fin 2021. Lequel conseillait de réduire la hauteur de l’immeuble côté rond-point Léopold et de proposer un développement moins linéaire de l’immeuble situé le long du chemin de fer.

"Les hauteurs sont insupportables au point de couper la vue sur la citadelle pour beaucoup d’habitants du quartier ; l’entrée du site est minable ; l’interface avec le pont de Louvain et Bomel inexistant ; une connexion Est-Ouest effective absente", appuie les riverains.

Pour rappel, Besix envisage la création d’un complexe commercial de près de 20 000 m2, de l’HoReCa sur 2 741 m2, des services de loisirs sur environ 900 m2, des bureaux (8 245 m2), 122 logements répartis sur 11 600 m2 et un parking souterrain de trois niveaux (824 places). Un complexe qui renforcerait le sentiment de déconnexion du centre-ville selon certains habitants vivant derrière la gare. Dans le document, les représentants du comité de quartier le qualifient d’ailleurs de "vraie muraille". La comparaison vaut aussi pour l’ensemble des obstacles qui se dressent devant Besix depuis le début de la procédure.