On reproche à ce duo le vol de: 350 € à l’abbaye de Maredsous ; un coffre-fort et ses 10 400 € au restaurant de l’abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-les-Dames ; d’argent au Château de Bioul et à la Maison médicale d’Anhée ; la caisse du restaurant The Brothers à l’entrée de la rue de la Molignée ; un portefeuille au restaurant les Viviers à Maredret ; une caisse d’alcool, une télé et autre matériel multimédia à la Villa des Lapins à Anhée ; des poupées et deux statues de la vierge chez un particulier et une Volvo V40 à l’abbaye de Chimay. C’est lors d’une tentative de vol commis dans un gîte de la région qu’ils ont été interpellés.

Le plus jeune des prévenus reconnaît pratiquement tous les vols. Il affirme les avoir commis avec son acolyte. "J’étais à la rue (Ndlr: il venait de sortir de prison) quand je l’ai rencontré, il m’a accueilli chez lui. Le CPAS tardait à me payer tandis que lui me demandait de l’aider financièrement. Je l’ai suivi dans ces méfaits par peur de retourner à la rue." Mais son coprévenu conteste une bonne partie des vols malgré les accusations à son encontre. "Il est capable de voler sans moi", dit-il. On donnerait le bon Dieu sans confession à l’écouter parler mais il totalise pas moins de 16 années de prison lorsqu’on additionne ses précédentes condamnations. "Cela fait presque une carrière ", lance le président. "La prison, c’est magique…, ironise le prévenu. J’ai grandi dans un orphelinat de religieuses. J’étais en clôture là-bas, je ne connaissais rien de l’extérieur. Je me suis retrouvé en prison à l’âge de 14 ans. Toute l’éducation chrétienne que j’avais reçue avait été bousillée par le milieu carcéral. Quand je suis sorti à 21-22 ans, j’étais animé d’une colère envers la justice et la société."

Le président lui rappelle alors que même les trois peines de travail dont il a bénéficié (total de 520 h) n’ont pas fonctionné. Commentaire d’une sœur constituée partie civile qui connaît bien le prévenu: "nous l’avons accueilli lorsqu’il est sorti de prison car il disait qu’il voulait changer. Dès le premier soir, il volait 200 €. Je vois que rien n’a changé."

Des peines de 4 et 6 ans de prison ont été requises par le parquet de Namur. Dans le rang de la défense, on plaide pour le sursis probatoire. Jugement le 21 juin.