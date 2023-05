Namur: samedi, les Archives de l'Etat ouvrent exceptionnellement leurs portes

Les archivistes feront découvrir au public les coulisses du dépôt d’archives, qui abrite plus de 18 kilomètres linéaires de documents provenant des institutions, collectivités, familles et personnes physiques ancrées à un moment ou à un autre sur le sol de l’actuelle province. On pourra découvrir les conditions de conservation des documents datant du Moyen-Âge à nos jours. C’est à Namur que se trouve le plus ancien document conservé par les Archives de l’État dans le pays: il date du VIII siècle. Les visites guidées gratuites sont organisées à 10h30, 13h et 14h15, par groupes de 20 personnes au maximum.

L’expo, dernière chance

Ce samedi 27 mai sera le dernier jour d’ouverture de l’exposition Sauvons l’histoire du Namurois qui témoigne de la riche histoire des Archives de l’État à Namur et de sa collaboration avec la Société archéologique de Namur. L’exposition invite le public à se replonger dans 175 ans d’histoire de ces organismes et près de 3000 ans d’histoire du Namurois. Au travers de l’exposition, le visiteur en apprendra davantage sur les fiefs du comté de Namur, la léproserie des Grands Malades, la prévôté et le château de Poilvache, les traces archéologiques dinantaises, le château de Montaigle, les hôtels de maîtres à Namur, les fonds de familles nobles, etc.

Apportez vos documents

Si vous conservez chez vous des documents anciens et souhaitez qu’ils soient valorisés et conservés pour les générations futures, c’est l’occasion de venir les présenter à un archiviste de l’institution. Outre les archives des cours et tribunaux, des administrations publiques et des notaires, les Archives de l’État acquièrent et conservent en effet les archives du secteur privé et de particuliers: entreprises, hommes politiques, associations et sociétés, familles influentes, etc., qui ont joué un rôle important dans la vie sociétale.

Déposées aux Archives de l’État, ces archives permettent de rassembler une large documentation destinée à la recherche scientifique ainsi qu’à l’histoire locale, régionale ou encore à l’histoire des familles.

Depuis 1848

Les Archives de l’État sont un établissement scientifique qui fait partie du Service public fédéral de programmation politique scientifique. Il s’agit de la plus grande institution de conservation d’archives en Belgique.

Le dépôt des Archives de l’État à Namur a vu le jour en 1848. Jusqu’en 1930, l’institution occupait une partie du palais de justice de Namur. En 2013, elles se sont installées dans des locaux flmabant neufs le long du boulevard Cauchy.

Archives de l’État, boulevard Cauchy 41 à Namur www.arch.be/namur