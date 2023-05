Namur: l'église Saint-Joseph de Belgrade rénovée pour 580 000€

Introduit il y a plusieurs années, le dossier a suivi lentement, mais sûrement, son cours pour se solder par une rénovation en plusieurs phases ayant nécessité plus d’une année de travail.

L’inauguration a eu lieu ce dimanche 14 mai en présence de nombreux paroissiens. L’occasion pour Tanguy Auspert, l’échevin des Cultes de la Ville de Namur, de rappeler les efforts consentis par la Ville et ses services pour rendre sa jeunesse à cette église plus que centenaire.

"On peut parler de renouveau pour cet édifice imposant et incontournable du village, a expliqué l’échevin. L’église a vu sa toiture complètement rénovée, son installation électrique revue de fond en comble et ses peintures toutes rafraîchies. L’ensemble des travaux aura coûté 580 000€."

Un chantier en trois phases

Le chantier s’est effectué en trois phases. Dans un premier temps, c’est vers la toiture de l’église que les efforts se sont portés. Infiltrations et chutes d’ardoises n’ont laissé d’autre choix que de refaire le toit entièrement. "Les travaux comprenaient, entre autres, un démontage du clocher et son remplacement, précise Tanguy Auspert, le traitement des bois de la charpente et la reconstruction de cette dernière, le traitement et la rénovation de la maçonnerie dépendante de la toiture, un démontage et un remplacement du coq et du paratonnerre, etc. Le chantier a été impressionnant. On a posé plus de 800 m² d'ardoises naturelles."

Une fois la couverture terminée, c’est l’électricité de l’église qui a été entièrement refaite. Les travaux allant du démontage de l’installation existante à la pose d’un nouveau tableau d’alimentation "basse tension" et de nouveaux éclairages intérieurs et extérieurs, en passant par le remplacement de tous les interrupteurs et prises de courant.

Enfin, c’est aux peintres du service de la maintenance des bâtiments de la Ville qu’a été confiée la tâche de rendre aux murs, aux plafonds, à la chapelle de semaine et autres statues de l’église leur lustre d’antan.