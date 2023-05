Mais que s’est-il passé durant cette nuit du 10 juillet 2016.

Arthur est de sortie à Namur. Il boit un verre avec des copains et des copines sur la place du Marché aux Légumes. Pas loin, Azzedine est lui aussi avec son petit groupe de potes.

Pour une raison nébuleuse et assurément futile, ça commence à se friter entre les deux clans.

Arthur et ses proches disent avoir été pris en chasse par Azzedine et ses amis. Celui-ci aurait alors cassé une bouteille et utilisé le tesson comme une arme.

"On ne sait pas trop qui a acheté cette bouteille de vodka mais dans le courant de la soirée, elle a été jetée au sol et s’est donc brisée", développe Me Sophie Somers. Lors de l’altercation, Arthur serait malencontreusement tombé sur ces éclats de verre. La défense sollicite une mesure de faveur, comme une peine de travail qui pourrait permettre à Azzedine de recadrer un peu sa vie.

Au parquet, on se montre plus sceptique. Pauline Derestiat, pour le procureur du roi, insiste sur la violence des coups, des scènes qui ont d’ailleurs été captées par les caméras de surveillance du centre-ville.

Mais la défense l’assure, Azzedine, qui vient d’être placé sous mandat d’arrêt, vit cette incarcération comme un électrochoc. Et à 29 ans, il serait ainsi prêt à rompre avec cette "vie de papier mâché". Le 19 juin, c’est aussi sur papier que sera couché son jugement.