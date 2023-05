Namur : on rallume l’éclairage public entre minuit à 5h du matin

Maintenant que les prix de l’énergie baissent, le gain réalisé par cette extinction des luminaires publics devient marginal, à plus forte raison que cette coupure totale affecte le mécanisme automatique de dimming programmé sur les nouvelles lampes dès 22 h 00. La contrariété technique couplée aux gains déjà obtenus de manière structurelle et au sentiment d’insécurité, que certains citoyens ont ressenti et exprimé, amènent le Collège communal à renoncer désormais à cette mesure d’extinction nocturne pour un retour à la normale sur l’ensemble du territoire communal.