Trois cabarets au cœur des années folles

Conte, jonglerie et illusion

Chaque après-midi, place aux enfants avec "Graine de Magie". Entre douceur et tranches de rigolade, ce spectacle met en scène une galerie de personnages ayant chacun des histoires rocambolesques à raconter aux plus petits. De quoi leur offrir un instant de déconnexion qui fait la part belle au conte et à la jonglerie. "Il s’agissait surtout de proposer une expérience visuelle et pas trop axée sur le langage parlé", raconte Kévin Troussart, coauteur des trois cabarets avec Lolly Wish. Le cabaret abordera aussi des thèmes tels que l’insouciance et la magie au fil des rencontres insolites qui alimenteront ce moment hors du commun.

Le deuxième cabaret, "Folle Illusion", invite quant à lui les familles à une escapade dans les méandres de leur imaginaire. Orchestré par le jongleur Nicolas Longuechaud et son univers truffé d’effets optiques, le show proposera des instants hors normes d’acrobatie et de magie. "Avec des yeux d’enfants ou d’adultes, chacun pourra se faire sa propre lecture à la vue des numéros assurés par un jongleur ainsi qu’un mentaliste", mentionne Kévin Troussart.

Coquinerie en apothéose

Et enfin, le dernier acte, "L’Instant Burlesque" s’adresse à un public averti. Plus question ici de jonglerie, place à des performances burlesques teintées de paillettes, de plumes et de sensualité. Au cours de la soirée, ce cabaret coquin en mettra plein la vue avec un défilé de neuf artistes dans une ambiance de music-hall. "L’essence même de ce spectacle, c’est de faire rêver et voyager les gens à travers le temps", explique Lolly Wish, maîtresse de cérémonie.

Entre la roue Cyr et une comtesse aussi extravagante que dénudée, le festivalier passera par un panel d’émotions durant 100 minutes. Des sonorités musicales en live seront également au rendez-vous, dont un duo entre les Kévin Troussart et sa partenaire.

Après Namur en Mai, ce "package" de trois cabarets devrait également se produire cet été dans d’autres festivals afin de conquérir d’autres amateurs d’instants déjantés.

"Graines de Magie": jeudi 14h30, vendredi 16h, samedi 15h15. "Folle Illusion: jeudi 16h30, vendredi 18h, samedi 17h."L’Instant Burlesque": jeudi 20h, vendredi 21h, samedi 20h.

Un duo inédit au service d’instants déjantés

Avant d’œuvrer ensemble sur ces trois spectacles, Kévin Troussart et Lolly Wish se sont d’abord côtoyés, dès l’enfance, au centre de danse Osmose, à Namur. Durant cette période, le premier s’exerce, à l’âge de neuf ans, aux arts de la jonglerie, de l’acrobatie et du jeu d’acteur à Créacirque puis à l’École de cirque de Bruxelles. Un parcours évident pour celui qui, quelques années plus tôt, exprimait déjà à ses parents son rêve de devenir clown.

En parallèle à ses études secondaires à l’IATA (Institut des Arts, Technique et Artisanat), à Namur, Kévin monte sur les planches avec différentes troupes et crée Mister K, son premier spectacle d’animation clownesque. Encore programmée occasionnellement en festivals, cette création comptabilise désormais plusieurs centaines de représentations.

Au terme de sa première année à l’ESAC (École Supérieur des Arts du Cirque), l’appel de la scène l’incite à créer sa propre compagnie, Balkidingo, afin de partager son univers poético-burlesque et musical au public.

Au fil de ses prestations au sein de différents collectifs et ateliers, le jongleur aura l’opportunité de séjourner en Afrique et au Moyen-Orient pour arracher un sourire à des tranches de population précarisées. Et sur sa terre natale, son périple théâtral l’amènera à fréquenter le festival Namur en Mai, où sa complice Lolly Wish officie comme présentatrice de spectacles.

De Namur à Paris

Lolly est aussi une personnalité aux multiples facettes. Après sa formation de danse classique, elle suit des cours de diction et d’art dramatique au conservatoire de Namur puis complète sa formation dans des écoles d’acting. Fascinée par les actrices tour à tour danseuses et chanteuses du "Golden Age" d’Hollywood, elle rêve d’une carrière similaire et met tout en œuvre pour y parvenir.

Peu à peu, Lolly Wish se forge un nom dans le milieu du cabaret parisien, où elle intègre la salle de spectacle du Crazy Horse en tant que Diva Boudoir (maîtresse de cérémonie). Sur les planches, elle forme aussi un duo avec son partenaire George Bangable avec lequel elle contribue à importer la scène burlesque en Belgique.

Installée désormais dans sa ville natale de Namur, elle souhaite en toute logique y promouvoir son art de prédilection lors des festivités de Namur en Mai: "Ce festival n’a rien à envier aux autres, à l’étranger, car c’est un événement qui ne doit plus faire ses preuves et sollicite les artistes du monde entier." Une aventure qu’elle poursuit dorénavant en binôme avec Kévin Troussart pour le plus grand bonheur des amateurs de sensations fortes.