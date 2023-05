Mise à sens unique d'Erpent-Val: la phase de vote commence ce lundi

Cette mise à sens unique devait initialement durer trois mois. Une durée permettant aux usagers de la route et riverains de s’adapter et de déterminer les effets positifs ou négatifs, avant de se prononcer par voie de vote, sur son maintien ou non. La mesure a toutefois été finalement écourtée, le 8 avril, après l’annonce du calendrier du chantier d’aménagement multimodale de la N4 entre Erpent et Jambes par la Sofico.

Néanmoins, la phase de vote aura bien lieu. Elle débute ce lundi 15 mai. “Chaque adulte domicilié au 1er mai 2023 dans le périmètre du Vieil Erpent (soit 1085 personnes) va recevoir, dans les prochains jours, un bulletin de vote afin d’exprimer son opinion. Ce bulletin est à déposer du lundi 15 mai au vendredi 26 mai inclus, entre 18h et 20h, dans l’urne scellée qui se trouvera au sein de l’école communale d’Erpent, rue des Aubépines n°110”, indique la Ville de Namur. Le week-end, ce local ne sera pas accessible le samedi mais sera ouvert le dimanche matin, de 10h à 12h.

La mise à sens unique d’Erpent-Val ne se fera que si au moins 60% des habitants votent en sa faveur. “Le double sens de circulation de la rue d’Erpent-Val ayant toujours prévalu jusqu’ici et la police ayant de surcroît exprimé un avis défavorable à sa mise en sens unique”, commente la Ville.

Le résultat du vote sera communiqué par voie de presse le mardi 30 mai.