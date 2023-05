Namur: le ballon rond en prison avec le footballeur de Burnley, Samuel Bastien

Après une présentation de l’établissement, le joueur de Burnley (Angleterre) a rencontré quelques dizaines de détenus. Ceux-ci ont pu disputer un match de foot dans la cour de la prison, encouragé par l’ancien Standardman, qui leur a offert deux ballons.

"Très impressionné"

La prison de Namur n’a pas été choisie par hasard. Les parents de Samuel Bastien habitent à Meux, non loin de la capitale wallonne. Le footballeur de 26 ans a aussi joué pour le club de Meux, avant de rejoindre l’UR Namur.

"Mon cousin est surveillant ici et je lui ai demandé de me mettre en contact avec la direction, a expliqué Samuel Bastien. J’ai des connaissances qui sont incarcérées ici et je voulais voir ce qu’elles vivent de mes propres yeux."

Après le match et sa rencontre avec différents détenus, l’ancien milieu de terrain du Standard de Liège a livré ses impressions. "J’ai été très impressionné. Vivre en prison ne doit vraiment pas être facile. Les cellules sont assez petites et parfois les détenus sont à deux ou trois. Leur vie est aussi régie par nombreuses règles. Partager un moment avec eux et les voir sourire m’a fait très plaisir", a-t-il ajouté.

Étant donné le contrat qui le lie à Burnley, le footballeur n’a pu prendre part au match avec les détenus. Il ne peut prendre le risque de se blesser. "J’aurais préféré jouer, mais je comprends la position de mon club. Cela ne les a pas empêchés de profiter de ce moment de répit", a-t-il commenté à ce sujet.

Vers la création d’une ASBL ?

À l’avenir, Samuel Bastien aimerait créer une ASBL qui organiserait des activités pour les détenus. "Je ne cautionne pas ce qui a amené certains à atterrir en prison. Néanmoins, je pense que tout le monde a droit à une seconde chance et les encadrer différemment pourrait certainement les amener à devenir des meilleures personnes", a-t-il conclu.