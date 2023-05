Mardi, nous apprenions qu’un chalet, isolé, avait été complètement détruit dans un incendie. Les secours ont trouvé, à l’intérieur, le cadavre d’un homme, et, à l’extérieur, sa femme gravement blessée… d’une dizaine de coups de couteau. Il semblerait que l’homme ait tenté de tuer sa femme avant de se donner la mort, dans l’incendie.

Le chalet a été totalement détruit par les flammes. ©ÉdA – 60626608708

2. Les échasseurs acclamés à Hué

Fatigués (jetlagués ?) mais heureux et plein de souvenirs durables, les échasseurs sont rentrés il y a une semaine du Vietnam et de la grande ville d’Hué. Ils ont participé à un festival des métiers traditionnels, l’occasion de sacrés bains de foule et de lumières.

-

3. Un grand magasin entièrement dédié à l’airsoft dans le zoning de Rhisnes

Venu d’Asie aussi, du Japon, l’airsoft est un jeu de tir, d’extérieur, qui séduit les Belges. 270 m² y seront consacrés, au 12A, rue de Gembloux, à Rhisnes. Un magasin tenu par Colin Marthus, qui a commencé dans le garage de ses parents.

©Matthis Demoulin