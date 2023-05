"Un des leurs, mais je suis de la rue des Brasseurs !"

Cette semaine fut évidemment touchante pour le jeune Namurois. Comme un retour aux sources. "Même si je ne pouvais pas parler la langue, j’ai eu des échanges incroyables avec ces gens qui sont très accueillants", insiste Victor.

Quand le dimanche en fin d’après-midi, il pose un premier pas dans la ville de Hué, l’échasseur est avant tout marqué par le climat ambiant. "Il faisait 35 degrés avec une humidité de 80%", situe le Mélan. "En plus, on a directement combattu. J’avais le souffle court. Pourtant, je suis très sportif et résistant."

Le jouteur affûté s’est aussi régalé de tous ces instants dans son pays d’origine. "A chaque combat, c’était la grosse ambiance. On a aussi passé une soirée magnifique, sur une pirogue. On s’est fait un karaoké mais moi, je ne chante pas" , rigole Victor. Le jeune Namurois garde aussi un souvenir ému de la gastronomie vietnamienne. "J’ai vraiment adoré tous ces bouillons avec les udons, comme des gros spaghettis très épais…"

Au croisement des deux cultures, Victor Bourgies veille à retirer le meilleur. "Les Vietnamiens ont un très grand sens de l’accueil. À tous les instants, ils ont été attentifs aux détails pour bien nous recevoir. C’est un trait de caractère dont on peut s’inspirer. A l’inverse, nous, on fait la fête d’une manière bien plus énergique." Une énergie et une bonne humeur communicatives, de la mer de Chine jusqu’aux bords de Sambre.