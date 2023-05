Namur : Les échasseurs applaudis à… Hué, au Vietnam

Mélans et Avresses ont donc impeccablement joué leur rôle d’ambassadeurs de la cité du confluent, au cœur du festival des métiers traditionnels organisé dans cette ville de 500 000 habitants.

"Les policiers bloquaient la circulation pour que l’on puisse organiser notre joute en plein milieu d’une chaussée à deux bandes", s’amuse Christophe Corbiaux. L’octuple vainqueur de l’échasse d’or était affecté au tambour, rôle plus discret. "Mais même sans les échasses, les gens du coin voulaient prendre un selfie avec moi, toucher les baguettes… C’était fou, probablement le plus bel accueil qu’on ait jamais reçu." Mélans et Avresses ont aussi beaucoup donné. "Le jour de notre arrivée, on a livré un combat l’après-midi en rue et puis on a fait une prestation en soirée, au cœur du festival, tout cela était diffusé en direct sur les télés. Le show lumineux était incroyable, comme ces écrans géants sur 360 degrés", s’enthousiasment les échasseurs. Bien plus habitués aux applaudissements qu’aux huées, Mélans et Avresses ont confirmé la règle de magistrale manière, même à… Hué.