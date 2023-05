Le jardin de toutes les tentations

Les panneaux didactiques, les vitrines, les bornes interactives… Tout, ça, c’est très bien. Mais quand on parle de fruits, rien de tel qu’un petit exercice pratique. Pour compléter idéalement votre visite au musée de la fraise, traversez la chaussée de Dinant et gagnez le "Jardin des petits fruits". "Framboises, groseilles, cassis, mûres… On y retrouve tous les fruits cultivables dans nos régions mais pas que…", détaille Marie-Monique, qui assure aussi des visites guidées. Au fil des bonnes saisons, le promeneur pourra en effet goûter des baies de goji ou encore des kiwaïs, variété moins connue du kiwi. Même les plantes acidophiles comme la myrtille ou l’airelle ont été mises dans de bonnes conditions pour produire de beaux petits fruits. Inévitablement, la fraise y occupe une place de choix. "Dans les bacs, à l’entrée, on retrouve la fraise du Chili, qui est à l’origine de la fraise de Wépion, et beaucoup d’autres variétés. Avec, à côté, toujours l’engrais vert qui permettra d’enrichir la terre après la culture", continue notre guide. Le visiteur se fera aussi "attraper" par des plants qui ressemblent aux fraisiers mais qui n’en sont pas. Le Jardin des petits fruits est ouvert aux mêmes heures que le musée. Et la cueillette y est même encouragée. Des visites guidées sont programmées tous les dimanches, dès 15 heures, à la bonne saison. Et on y est !