Théâtre de Namur: l'oeuvre majeure de Garrett List, fasciné par les arbres, rejouée en version courte

À la demande de Henri Pousseur, alors directeur du Conservatoire de Liège, il crée une classe d’improvisation qui initiera la première classe de jazz en Europe d’où sont sortis quelques-uns des musiciens belges les plus renommés comme Fabrizio Cassol, Michel Massot ou Kris Defoort.

Cet éclectisme assumé voit le compositeur s’inspirer autant du jazz, de la musique contemporaine, de la musique électronique que des chansons de Beatles: décloisonner les styles était pour lui comme un acte de foi: "Comment qualifier sa musique sinon par le terme “hybride”, dit Manu Louis, un des deux directeurs artistiques du nouveau projet, "mais elle reflète surtout son dégoût du marché et son goût pour l’aventure, pour le mouvement où tout était possible."

Sa composition Music for Trees, un hommage à la nature, bucolique et poétique, en est le parfait exemple, trois heures de musique en vingt-quatre tableaux chacun dédié à une essence d’arbre, une œuvre jamais jouée à ce jour dans son intégralité: "J’aimerais la présenter durant un spectacle son, danse, vidéo et lumières" disait Garrett List. Elle le sera en version courte le 12 mai 2022 au théâtre de Liège: neuf pièces pour orchestre de chambre et musique électronique par Orchestra Vivo ! C’est cette version courte qui sera présentée au théâtre de Namur ce 26 mai, une organisation de la Philharmonique de Namur, l’occasion de découvrir un compositeur qui mêlait avec finesse musique classique, jazz et pop dans un esprit d’universalité.

Rés.: laphilharmonique.be