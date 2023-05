Namur : las de l’insécurité dans le quartier de la gare, SportsDirect.com ferme ses portes

Dès juin prochain, la boutique fermera définitivement ses portes, à Namur, après avoir ravi durant plusieurs années les amateurs d’articles de sport. Depuis sa reprise un an plus tôt par une nouvelle équipe, l’enseigne sportive retrouvait pourtant des couleurs au terme d’une longue période de déficit budgétaire.

Malgré ce bilan positif, la direction a préféré toutefois ne pas reconduire son bail. En cause donc: l’insécurité qui plombe les vendeurs et leur clientèle. "Depuis la reprise du magasin, nous avons constaté que ce quartier suscitait particulièrement la crainte, raconte un membre du personnel. En un an d’activité, nous avons eu tellement de cas d’agression qu’un garde a dû être engagé tous les après-midi."

Une zone problématique

La situation du square Léopold demeure un problème épineux pour la Ville de Namur. ©Google Street View

SportsDirect.com n’est hélas pas la seule enseigne à ne plus considérer le haut de la ville comme gage de prospérité d’un commerce. Le gérant de la friterie Gaby, fermée depuis plusieurs mois, a lui aussi fait part de ses réticences à l’idée de rouvrir son emplacement du square Léopold. Une décision motivée par la présence de trafiquants de drogues et d’armes qui font fuir sa clientèle, confiait-il à nos confrères de SudInfo.

©EDA - Matthis Demoulin

Du côté de la police, un travail quotidien est pourtant effectué sur le terrain afin de lutter contre cette impunité apparente. Mais en dépit de cette bonne volonté, quelques points mériteraient d’être améliorés selon l’employé du magasin de sport. Ce dernier pointe davantage le laxisme des autorités communales: " En fin de journée, nous ne voyons personne qui sécurise les lieux. En particulier au parking du square Léopold, où on doit parfois enjamber des dealers ou des drogués dans les escaliers pour rejoindre sa voiture." Les défis restent donc conséquents, à l’avenir, pour espérer redonner au quartier de la gare ses lettres de noblesse.